¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, durante una operación militar a gran escala ejecutada el sábado 3 de enero, no solo marcó un hecho sin precedentes en la relación entre ambos países, sino que también reactivó una pregunta central: quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por información que condujera a su arresto y si ese pago llegará a concretarse.

El incentivo fue anunciado por el presidente Donald Trump como parte de una estrategia judicial y de seguridad contra el líder del régimen venezolano, acusado en Estados Unidos por cargos federales de narcoterrorismo.

La cifra actual es el monto más alto jamás ofrecido dentro del Programa de Recompensas de Narcóticos del país norteamericano.

Del primer anuncio al récord histórico

La recompensa no siempre fue de ese valor. En marzo de 2020, tras la formalización de cargos en el Distrito Sur de Nueva York, Trump autorizó inicialmente un pago de US$ 15 millones. En enero del año pasado, el monto fue incrementado a US$ 25 millones.

El aumento definitivo se produjo en agosto, cuando Washington elevó la cifra a 50 millones de dólares. En ese momento, las autoridades estadounidenses señalaron a Maduro de recurrir a organizaciones criminales y terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas y promover violencia en territorio estadounidense. La decisión provocó una respuesta inmediata del gobierno venezolano: el canciller Yván Gil calificó la medida como “patética” y la describió como “propaganda política”.

En paralelo, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó sobre incautaciones vinculadas al caso. Según declaró en agosto la fiscal general Pam Bondi, la agencia ha decomisado hasta ahora 30 toneladas de cocaína que Washington atribuye a Maduro y su entorno, además de “casi siete toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una de las principales fuentes de ingresos para los cárteles letales con sede en Venezuela y México”.

El papel de la inteligencia estadounidense

Según informó The New York Times, una fuente de la CIA. infiltrada en el gobierno venezolano siguió de cerca la ubicación de Nicolás Maduro tanto en los días previos como en los momentos inmediatamente anteriores a su captura por fuerzas estadounidenses de operaciones especiales.

De acuerdo con el diario, la agencia de espionaje fue responsable de producir la inteligencia clave que permitió la operación. Para ello, combinó información suministrada por fuentes venezolanas con vigilancia tecnológica mediante una flota de drones furtivos, que ofreció un seguimiento casi permanente sobre el territorio venezolano. Además, la CIA desplegó desde agosto un grupo de oficiales que operaron de forma clandestina en el país, encargados de reconstruir el “patrón de vida” y los desplazamientos de Maduro.



El medio estadounidense señaló que no se conoce con precisión cómo fue reclutada la fuente interna que alertó sobre la localización de Maduro. No obstante, exfuncionarios citados por el periódico indicaron que la recompensa de 50 millones de dólares habría sido un factor determinante para facilitar esa cooperación.

Planificación encubierta y ejecución militar

En su audiencia de confirmación, el año pasado, el director de la CIA, John Ratcliffe, aseguró que impulsaría una agencia más agresiva y dispuesta a ejecutar operaciones encubiertas para obtener información y respaldar la política exterior de Estados Unidos. En línea con esa promesa, el presidente Trump autorizó en otoño una intensificación de las acciones de la agencia y, en noviembre, dio luz verde a la planificación de operaciones específicas en Venezuela.

Como parte de esas acciones, a finales de diciembre la CIA empleó un dron armado para atacar un muelle que, según funcionarios estadounidenses, era utilizado por una banda venezolana para cargar drogas en embarcaciones. Una de las personas informadas sobre la captura de Maduro explicó al The New York Times que el operativo fue el resultado de una estrecha coordinación entre la agencia y el Ejército, tras “meses de planificación meticulosa”. Un alto funcionario añadió que Maduro estaba “cableado”, es decir, localizado con precisión, desde las primeras fases del plan.

Aunque la CIA. desempeñó un rol central en la obtención de inteligencia y en la preparación del operativo, el diario subrayó que la misión fue clasificada como una acción de cumplimiento de la ley ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del ejército estadounidense, y no como una operación realizada bajo la autoridad directa de la agencia de inteligencia.

Mientras se aclaran los detalles sobre el futuro judicial de Nicolás Maduro, el interrogante sobre el destino de la recompensa permanece abierto, en medio de versiones que apuntan a una compleja red de inteligencia, cooperación interna y decisiones políticas de alto nivel.