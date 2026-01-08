Dibu Martínez salió con hielo y encendió las alarmas

Dibu Martínez dejó el campo de juego con hielo en su gemelo derecho durante el entretiempo del partido entre Crystal Palace y Aston Villa, que finalizó 0-0.

El arquero de la selección argentina tuvo una destacada actuación en la primera mitad, pero no salió a jugar el segundo tiempo, siendo reemplazado por Marco Bizot. Tras el descanso, la transmisión oficial mostró a Martínez caminando hacia el vestuario acompañado por miembros del cuerpo técnico, lo que indica que no pudo continuar en el partido.

Se observó que el arquero se retiró al vestuario al final del primer tiempo, lo cual sugiere un posible problema muscular. Hasta el momento, Aston Villa no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

A pesar del empate, el Aston Villa mantuvo su posición en la tabla, ya que el Manchester City también empató 1-1 con el Brighton.