Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca

Luis Advíncula ha llegado a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato, que finalizaba en diciembre. El lateral peruano de 35 años ahora posee su pase en libertad y está evaluando diversas ofertas para continuar su carrera, incluyendo la posibilidad de regresar a su país natal.

El defensa se unió al club en julio de 2021, proveniente del Rayo Vallecano, y rápidamente se convirtió en titular. Sin embargo, su rendimiento declinó con el tiempo, lo que lo llevó a perder su posición en el equipo, culminando la última temporada como suplente de Juan Barinaga.

Ante esta situación, Advíncula ha optado por abandonar el club, con Alianza Lima como uno de los principales candidatos para su incorporación, ya que competirá en la próxima edición de la Copa Libertadores.

La dirección de Boca, al enterarse de la decisión de Advíncula, ha decidido detener el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, buscando así no mantener más de un lateral derecho en la plantilla. En este contexto, el juvenil Dylan Gorosito también queda relegado de las opciones.

El Último Ciclo de Advíncula en Boca

Durante su paso por Boca, Advíncula vivió diversos momentos. Tras un inicio complicado, logró conquistar el respaldo de los hinchas gracias a su entrega y a su aporte en goles decisivos, destacándose en la Copa Libertadores 2023, donde jugó como extremo y anotó cuatro de los seis tantos que marcó con el equipo.

Sus goles más memorables incluyen el que convirtió en la final ante Fluminense y un espectacular tanto en la victoria por 2-1 contra Deportivo Pereira, que fue crucial para la clasificación del equipo bajo la dirección de Jorge Almirón.

Su último partido con la camiseta xeneize fue en un triunfo por 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, donde ingresó en los últimos 29 minutos del encuentro.

Con un total de 169 partidos disputados, Advíncula cierra su etapa en Boca con planes de finalizar su carrera profesional en el fútbol peruano.