El mejor ajedrecista del mundo elogió a Faustino Oro

Faustino Oro, un prodigio del ajedrez de solo 12 años, ha recibido un elogio excepcional de Magnus Carlsen, el actual campeón mundial. Durante el torneo “Titled Tuesday” en Oslo, Carlsen comparó a Oro con Lionel Messi, destacando que el futbolista argentino era “mucho mejor a los 12 años” que el capitán de la Selección, en un sorprendente comentario que ha resonado internacionalmente.

“Faustino está en un muy buen camino. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado contigo si continúas así”, afirmó Carlsen, quien organiza el torneo a través de su empresa Take Take Take. La reacción de Oro, que recientemente ganó el Premio Olimpia de Plata como Deportista Internacional Revelación en España, fue modesta. “Me gusta que me comparen con Messi y estoy feliz, es importante”, declaró, pero enfatizó que su enfoque está en el ajedrez.

El joven argentino no solo ha capturado la atención de grandes figuras, sino que también se destaca en el ámbito competitivo. La Federación Internacional de Ajedrez lo nombró “jugador joven del año” y actualmente se encuentra entre los 40 mejores en el ranking mundial sub-20. En el torneo de Oslo, finalizó en el puesto 40 con 7,5 puntos, mientras que Carlsen se coronó campeón. Oro, consciente de su rendimiento, se mostró autocrítico, reflejando una madurez notable para su edad.

Con el respaldo de Carlsen y un presente destacado, Faustino Oro avanza en su carrera, convirtiéndose en una referencia mundial en el ajedrez. A sus 12 años, no solo se presenta como una revelación, sino como una figura prometedora en el deporte.