Sigue la crisis en San Lorenzo: El plantel de futsal denunció cuatro meses de deuda

San Lorenzo está nuevamente en el centro de la tensión institucional. El equipo de futsal masculino ha denunciado un atraso de cuatro meses en el pago de salarios y la falta de comunicación por parte de la dirigencia, a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En este mensaje, los jugadores expresaron que no han recibido notificaciones sobre cuándo se regularizará la deuda, lo que los coloca en una situación de "incertidumbre y vulnerabilidad". A pesar de esto, el plantel afirmó que continúa entrenando y compitiendo con profesionalismo, aunque reconocen sentirse "a la deriva y abandonados".

Esta no es la primera vez que el futsal plantea su situación. El equipo ya había emitido un comunicado tras asegurar su permanencia y en medio de la Copa de Plata, durante la gestión de Marcelo Moretti, donde se advertía sobre atrasos salariales y condiciones precarias.

La denuncia coincide con una etapa de transición en el club. Recientemente, la Comisión de Transición, liderada por Sergio Costantino, se reunió para definir el inicio de la pretemporada del plantel profesional y programar reuniones abiertas a los socios, en vísperas de las elecciones de 2026.

El conflicto del futsal resalta las dificultades económicas y organizativas que enfrenta San Lorenzo y su impacto en las diversas disciplinas del club.