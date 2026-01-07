Marta Fort salió al cruce de un primo que reclama un lugar en la empresa familiar

John Fort, sobrino del fallecido mediático Ricardo Fort, ha regresado a Argentina después de vivir 11 años en Miami y manifestó su interés en unirse al negocio familiar. En una entrevista con Karina Mazzocco, Fort afirmó que su regreso fue forzado y expresó su deseo de "ser parte del legado", lo que generó la reacción de su prima, Marta.

Marta Fort cuestionó que John hiciera esta solicitud de manera pública durante un stream en DGO, y respondió con sarcasmo: “¿Qué? ¿No le está yendo bien con los suplementos?”. Aunque no descartó la posibilidad de que John se una a la empresa familiar, subrayó que debería hacerlo a través de los canales apropiados: “Si quiere ser parte de la fábrica, lo charlamos, vemos qué propone”, y enfatizó que no ha recibido contacto de él.

La influencer también criticó a John por mezclar el conflicto familiar con la publicidad de su propio emprendimiento. “Me llegó una nota sobre el tema en la que estaba su marca al lado. Metió chivo”, afirmó.

El intercambio culminó con un toque humorístico, cuando Marta comentó: “Le decimos a John Fort: ‘Basta chicos’, ¿no?”, a lo que su prima respondió en el mismo tono: “‘Basta chicos’. Tiene mi teléfono, tiene el de Felipe y el de mi tío”.