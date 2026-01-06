Actividades turísticas para conocer y recorrer Merlo

El Municipio de Merlo ha iniciado diversas actividades gratuitas destinadas a residentes y visitantes con el objetivo de promover el turismo de experiencias en los espacios naturales y culturales de la localidad.

Para enero y febrero, la municipalidad ha diseñado una agenda orientada a quienes desean explorar la ciudad de manera más profunda. Esta iniciativa incluye itinerarios semanales que facilitan la conexión con la historia, naturaleza e identidad de Merlo, a través de recorridos guiados, caminatas y eventos culturales para toda la familia.

Entre las actividades destacadas, los lunes se lleva a cabo “Caminatas guiadas por el corazón de Merlo”, un city tour que recorre los sitios más emblemáticos del casco histórico. La actividad se inicia a las 10:00 frente a la Plaza Marqués de Sobremonte, requiriendo inscripción previa mediante un código QR en el flyer, con cupos limitados.

Los jueves, se propone “Recorridos por el Circuito Serrano”, una experiencia en contacto directo con la naturaleza que permite el ingreso de mascotas. Este encuentro se realiza a las 9:00 en la Oficina de Informes del Balneario Arroyo El Molino, también con inscripción previa.

Los viernes, el Mercado Merlino acoge “Costumbres Merlinas” a partir de las 18:00, donde se combinan música en vivo, gastronomía regional y danzas, creando un espacio familiar que realza las tradiciones locales.

Adicionalmente, se ofrecerá la caminata “Conectá con la Naturaleza” el 23 de enero y el 13 y 27 de febrero. Esta actividad de baja dificultad comienza en el Mirador del Águila a las 18:00 y culmina con vistas del atardecer, siendo también pet friendly. Se sugiere asistir con ropa cómoda, agua y abrigo.

Con estas propuestas, el Municipio de Merlo busca ofrecer iniciativas accesibles y de calidad, invitando a descubrir la localidad desde una perspectiva cultural y natural, y posicionándola como un destino turístico atractivo durante toda la temporada de verano.