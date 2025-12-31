Cuánto cuesta hacer turismo en Argentina durante el verano 2026

Las vacaciones de verano de 2026 representarán un importante desafío económico para las familias en Argentina. Un informe del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa revela que, en promedio, una familia tipo necesitará $3.880.488 para vacacionar en el país durante la segunda quincena de enero. Esta cifra contrasta fuertemente con los $10.334.454 que se requieren para un viaje al exterior, lo que reafirma al turismo interno como la opción preferida.

El estudio indica que el costo de vacacionar en Argentina equivale a 2,38 salarios promedio, mientras que el turismo internacional demanda 6,10 salarios. A pesar de los altos precios, la relación entre ingresos y costos turísticos se ha mantenido estable entre enero de 2025 y enero de 2026, indicando que el turismo interno sigue siendo una opción viable para las familias argentinas.

Destinos más costosos en Argentina

Cariló se mantiene como el destino más caro, con un costo promedio de $10.665.172, lo cual representa 6,55 salarios medios y quintuplica el presupuesto de otros destinos costeros. El ranking de los destinos más caros incluye:

Cariló: $10.665.172 Pinamar: $8.026.847 San Carlos de Bariloche: $5.541.566

Opciones más accesibles

El informe también destaca opciones más económicas, que requieren entre 1,35 y 1,71 salarios medios. Los destinos más accesibles son:

Mar del Plata: $2.779.767

Rosario: $2.728.689

San Clemente del Tuyú: $2.556.985

Necochea: $2.554.338

Villa Gesell: $2.188.670

Estos lugares se han vuelto populares gracias al equilibrio entre servicios, infraestructura y costos.