Las excusas más desopilantes que sorprendieron a los agentes

Los operativos de control implementados por la Ciudad de Buenos Aires durante la Nochebuena resultaron en licencias retenidas y automóviles acarreados, así como en una serie de justificaciones sorprendentes por parte de los conductores detenidos. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los agentes de tránsito documentaron diálogos que rápidamente se volvieron virales.

En la madrugada del 25 de diciembre, los controles fueron intensos, con más de 30 puestos establecidos y un límite de alcohol en sangre de 0,5 g/l para particulares y 0,0 g/l para conductores profesionales.

Entre las justificaciones más curiosas se destacan: