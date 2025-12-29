El extraño posteo de Jack Doohan

Un reciente posteo de Jack Doohan en Instagram ha suscitado especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1. El piloto australiano compartió varias imágenes en las que aparece interactuando con miembros de Alpine, generando interpretaciones de un posible adiós a la escudería.

El posteo se caracteriza por un tono emotivo y no incluye menciones a Franco Colapinto ni a Flavio Briatore, figuras clave en el presente de Alpine, lo que ha intensificado los rumores sobre su salida. Además, Doohan no ofreció aclaraciones en el texto que acompaña las fotos, lo que ha llevado a muchos a leer el contenido como un mensaje de despedida en un contexto deportivo complicado para él.

Aún no hay confirmaciones oficiales de Alpine o del propio Doohan sobre su baja definitiva del equipo. Sin embargo, se anticipa que el piloto competirá en la Súper Fórmula en 2026 para relanzar su carrera y mantener sus posibilidades de llegar a la F1 en 2027, ya que no tendrá un asiento el próximo año.

Se espera que Kondo Racing, equipo que utiliza motores Toyota, tenga a Doohan como uno de sus principales aspirantes al título de la Súper Fórmula en 2026.