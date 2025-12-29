Entre el estancamiento y la expectativa: la economía transita un cierre de año sin recesión y con desafíos hacia 2026

La economía evitó la recesión técnica, pero muestra seis meses de estancamiento.

Para 2026, los analistas proyectan un crecimiento del PBI de entre 2% y 3%.

Los servicios financieros, la energía y la minería lideran el crecimiento sectorial.

La industria manufacturera sigue siendo el sector más afectado por la apertura comercial.

El empleo y el consumo generan dudas en un modelo poco intensivo en trabajo.

La inversión y las reformas estructurales aparecen como la clave para salir del estancamiento.

Los datos oficiales confirman que la economía argentina logró evitar una recesión técnica durante el año, aunque al mismo tiempo exponen un escenario de virtual estancamiento que se prolonga desde hace aproximadamente seis meses. La actividad no cayó de manera consecutiva, pero tampoco logró consolidar una senda de crecimiento sostenido. En ese contexto, las proyecciones para 2026 son moderadamente optimistas: la mayoría de los analistas prevé una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de entre 2% y 3%, con un patrón de crecimiento apoyado más en la inversión y las exportaciones que en el consumo interno.

El último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundido por el INDEC, reflejó una caída del 0,4% mensual en octubre. El retroceso llegó luego de un tercer trimestre que había mostrado cierta recuperación, impulsada por ajustes metodológicos y por el desempeño de algunos sectores puntuales. Entre ellos, se destacó la Intermediación Financiera, cuya suba no respondió al crecimiento del crédito o de los depósitos, sino al intenso movimiento de los mercados bursátiles en un contexto de dolarización de carteras previo a las elecciones.

Los informes privados coinciden en que la economía exhibe claros ganadores y perdedores. En el último trimestre móvil, el nivel de actividad mostró una mejora cercana al 0,8%, empujada principalmente por los servicios, en especial la Intermediación Financiera y el sector de Transporte y Comunicaciones. También aportaron algunos rubros de bienes, como petróleo y minería, que se consolidan como pilares del actual esquema productivo. En el acumulado anual, estas actividades explican buena parte del crecimiento registrado, junto con Hoteles y Restaurantes.

Sin embargo, este último sector despierta lecturas ambiguas. Especialistas señalan que su desempeño está fuertemente influido por el aumento del empleo informal, especialmente en gastronomía, más que por una expansión genuina del consumo o del empleo registrado. Al mismo tiempo, advierten que el número de empresas y puestos de trabajo formales continúa en retroceso, lo que plantea interrogantes sobre la calidad del crecimiento que reflejan los indicadores.

En el otro extremo se ubica la industria manufacturera, uno de los sectores más castigados y con mayor peso en el PBI. Ocho de las diez ramas industriales más relevantes registran caídas desde su último pico, con descensos pronunciados en textiles, indumentaria, automotriz y maquinaria y equipo. La apertura comercial y la mayor competencia de importaciones aparecen como factores determinantes en este desempeño, que golpea especialmente a actividades intensivas en mano de obra.

De cara a 2026, los analistas anticipan un crecimiento económico, pero con dudas persistentes en materia de empleo. El modelo actual se apoya en sectores poco intensivos en trabajo, lo que obliga al Gobierno a monitorear la evolución del mercado laboral. Algunas consultoras confían en que una eventual reforma laboral podría incentivar la contratación formal, aunque reconocen que se trata de un proceso gradual y condicionado por la confianza empresaria.

Las proyecciones privadas oscilan entre escenarios más optimistas, con una expansión del PBI cercana al 3%, y otros más prudentes, que ubican el crecimiento alrededor del 2%. En todos los casos, se espera que el agro y la energía sigan siendo motores clave, mientras que la construcción podría recuperar dinamismo si se normalizan las condiciones monetarias y reaparece el crédito hipotecario.

Desde el lado de la demanda, el consenso es que el sector externo jugará un rol central. Las exportaciones crecerían en el margen, mientras que las importaciones tenderían a aumentar al compás de la actividad y de un tipo de cambio relativamente estable. El consumo, en cambio, tendría una recuperación limitada, condicionada por la evolución del empleo, los salarios reales y el acceso al crédito.

En ese marco, la inversión emerge como la variable decisiva. Bancos y consultoras coinciden en que su reacción dependerá de la estabilidad macroeconómica, la acumulación de reservas y, sobre todo, de la capacidad del Gobierno para avanzar con reformas estructurales que otorguen previsibilidad de largo plazo. La economía evitó la recesión, pero el desafío ahora es salir del estancamiento y transformar las expectativas en crecimiento sostenido.