El Inter Miami confirmó su pretemporada 2026 con una gira por Sudamérica

El Inter Miami, actual campeón de la Major League Soccer (MLS), ha anunciado su pretemporada para 2026, que incluirá tres amistosos en Sudamérica. El equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrentará a tres clubes históricos del continente: Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil.

La gira comenzará el sábado 24 de enero en Lima, Perú, donde Inter Miami jugará contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza, uno de los equipos más exitosos de Perú, cuenta con 25 títulos de Primera División.

Después, el equipo viajará a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional el sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional es el club más laureado de Colombia, con 18 ligas locales y dos Copas Libertadores.

El tour concluirá el sábado 7 de febrero en Guayaquil, Ecuador, donde se medirá con Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha. Este será el primer encuentro entre Inter Miami y un club ecuatoriano. Barcelona es el líder del fútbol ecuatoriano, con 16 títulos de liga.

Con esta gira, Inter Miami busca fortalecer su preparación y su conexión con el público sudamericano, preparándose para un 2026 que promete ser clave en su trayectoria.