Argentina vs. exterior: el debate de precios para las vacaciones 2026

Con el inicio de la temporada turística, las familias argentinas se preparan para afrontar los gastos de sus vacaciones. Según estimaciones del Instituto de Economía (Ineco) de la UADE, un hogar gastará, en promedio, casi $4 millones en destinos nacionales y más de $10 millones en viajes internacionales.

Para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños, el presupuesto estimado para viajar en la segunda quincena de enero es de $3.880.488 para destinos locales y de $10.334.454 para el exterior. Estos números representan 2,38 y 6,1 veces el salario promedio mensual de un trabajador, respectivamente.

Destinos Nacionales: Variación de Costos

Ineco detalla que estos montos incluyen solo transporte y alojamiento. Cariló se presenta como el destino más caro en Argentina, con un costo estimado de $10.665.172, equivalente a 6,55 salarios. Otros destinos de alto costo son Pinamar ($8.026.847, 4,93 salarios) y Bariloche ($5.541.566, 3,41 salarios). En contraste, opciones más accesibles incluyen Mar del Plata ($2.779.767) y Villa Gesell, con $2.188.670 (1,35 salarios).

El informe destaca que aunque algunos destinos han mejorado su accesibilidad en comparación con el año anterior, otros han visto aumentos en sus costos, como Cariló y Pinamar.

Costos de Vacaciones Internacionales

Viajar al exterior representa un mayor esfuerzo económico. El presupuesto promedio para destinos internacionales es de $10.334.454. Madrid es el más caro, con un costo de $17.187.220, seguido de Nueva York ($14.254.930) y Miami ($10.957.086). Por el contrario, Santiago de Chile se posiciona como una opción económica, con un gasto estimado de $3.277.739, por debajo de 13 destinos nacionales.

Relación con el Salario Promedio

El informe utiliza un salario promedio RIPTE de $1.627.212 como referencia. Aunque los costos han aumentado en términos nominales, el esfuerzo económico de las familias para viajar se ha mantenido estable respecto al año anterior, gracias a una leve mejora en los ingresos.

Gastos Adicionales en la Costa Atlántica

Ineco aclara que los montos analizados solo incluyen transporte y alojamiento. Los gastos adicionales en la Costa Atlántica, como el alquiler de una carpa (promedio de $55.448) y una cena para una familia de cuatro (promedio de $89.831), pueden incrementar significativamente los costos.

Conclusión

El turismo interno sigue siendo una alternativa accesible para muchas familias, a pesar del aumento de precios. Sin embargo, los costos varían considerablemente entre destinos, y las familias deben considerar múltiples factores al planificar sus vacaciones. La evolución del salario promedio en dólares ha hecho que algunos destinos internacionales sean más accesibles en comparación con los nacionales, aunque la situación puede cambiar rápidamente debido a variaciones en la economía.