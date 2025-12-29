Lavó la ropa sin revisar los bolsillos y perdió una fortuna en minutos

Un descuido cotidiano terminó en una pérdida económica considerable para un hombre en Londres, Reino Unido, y se convirtió en una de las noticias insólitas más comentadas de 2025. El protagonista lavó una campera sin revisar los bolsillos y destruyó una importante suma de dinero que había guardado en su interior.

Según informó la prensa local, el hecho ocurrió en el barrio de Camden, cuando el hombre colocó varias prendas en el lavarropas antes de salir a trabajar. Dentro de uno de los bolsillos llevaba billetes en efectivo que había retirado el día anterior para pagar gastos personales. Al regresar a su casa y vaciar el lavarropas, encontró los billetes completamente deshechos, teñidos de jabón y prácticamente irreconocibles.

Las imágenes del dinero arruinado fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron. Miles de usuarios reaccionaron con comentarios irónicos, memes y advertencias sobre la importancia de revisar los bolsillos antes de lavar la ropa. Algunos incluso compartieron experiencias similares, aunque en montos mucho menores.

Desde el Banco de Inglaterra recordaron que los billetes dañados pueden ser reemplazados solo si conservan más de la mitad de su estructura original, algo que en este caso no ocurrió. El incidente fue utilizado por entidades bancarias y aseguradoras como ejemplo de errores domésticos que pueden terminar en pérdidas evitables.