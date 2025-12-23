Tecnología extrema: el nuevo invento japonés que está dando que hablar.

La Mirai Human Washing Machine, un nuevo dispositivo de higiene personal, ha hecho su debut en el mercado en Osaka. Este innovador sistema, desarrollado por la compañía local Science, se presenta como una cápsula de limpieza corporal automatizada y tiene un costo de aproximadamente 385.000 dólares.

Con una longitud de 2,3 metros, la máquina permite que los usuarios se recuesten mientras un conjunto de microburbujas, duchas de niebla fina, estímulos visuales y música llevan a cabo un proceso de limpieza integral. Además, sensores incorporados monitorean en tiempo real los signos vitales de los usuarios.

El prototipo atrajo la atención durante la Expo Osaka, donde más de 40.000 visitantes tuvieron la oportunidad de probarlo. Este interés llevó a la empresa a producir una edición limitada de 50 unidades, de las cuales un hotel en Osaka adquirió la primera para ofrecer el servicio a sus huéspedes.

Yamada Holdings ha anunciado que instalará una demostración funcional del dispositivo en su tienda principal de Ikebukuro, que abrirá al público el 25 de diciembre. La instalación contará con un área para observar su funcionamiento, mientras se comunican futuras fechas de venta.

El proyecto busca ofrecer una alternativa automatizada al baño tradicional, promocionando la experiencia como una combinación de limpieza física y relajación sensorial. Según su descripción comercial, la tecnología pretende “lavar el cuerpo y también el espíritu”.