Agustín Canapino se quedó con el Premio Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del 2025

La Usina del Arte fue el escenario de la 72ª edición de los Premios Olimpia, donde se destacó el talento de los máximos exponentes del deporte argentino. La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, tuvo como protagonista al piloto Agustín Canapino, quien se alzó con el Olimpia de Oro.

En esta gala, se reconocieron a los mejores deportistas en 43 disciplinas. En fútbol, Ángel Di María fue premiado tras su notable regreso a la Liga Profesional con Rosario Central. Aunque Franco Colapinto era un fuerte candidato por su desempeño en la Fórmula, no logró superar en su terna a Canapino.

La ceremonia marcó un hito al incluir oficialmente los eSports en las ternas y al otorgar el nuevo Premio Inspiración, definido por voto del público, que otorga una beca económica al ganador. Más allá de las figuras consagradas, la gala también resaltó el esfuerzo en deportes menos populares, desde la náutica hasta el ajedrez.

La velada representó el panorama deportivo actual, donde conviven la juventud y la experiencia. El momento más esperado fue la entrega del Olimpia de Oro, un reconocimiento que consagra a los deportistas en la historia del deporte argentino. En la edición anterior, el premio fue para Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez.

Resultados de las terna en los Premios Olimpia 2024

Ajedrez : Faustino Oro (Ganador)

: Faustino Oro (Ganador) Artes Marciales Mixtas : Ailin Pérez (Ganadora)

: Ailin Pérez (Ganadora) Atletismo : Florencia Borelli (Ganadora)

: Florencia Borelli (Ganadora) Automovilismo : Agustín Canapino (Ganador)

: Agustín Canapino (Ganador) Baloncesto : Facundo Campazzo (Ganador)

: Facundo Campazzo (Ganador) Billar : Valentino Oliveto (Ganador)

: Valentino Oliveto (Ganador) Bochas : Carmelo Retamar (Ganador)

: Carmelo Retamar (Ganador) Boxeo : Evelin Bermúdez (Ganadora)

: Evelin Bermúdez (Ganadora) Canotaje : Aramis Sánchez Ayala (Ganadora)

: Aramis Sánchez Ayala (Ganadora) Cestoball : Santiago Díaz (Ganador)

: Santiago Díaz (Ganador) Ciclismo : Julieta Benedetti (Ganadora)

: Julieta Benedetti (Ganadora) Deportes de Invierno : Franco Dal Farra (Ganador)

: Franco Dal Farra (Ganador) Equitación : Manuel Chechic (Ganador)

: Manuel Chechic (Ganador) Esquí Náutico : Eugenia De Armas (Ganadora)

: Eugenia De Armas (Ganadora) Esgrima : Isabel Di Tella (Ganadora)

: Isabel Di Tella (Ganadora) Fútbol : Ángel Di María (Ganador)

: Ángel Di María (Ganador) Futsal : Juan Cruz Freijo (Ganador)

: Juan Cruz Freijo (Ganador) Gimnasia : Julieta Lucas (Ganadora)

: Julieta Lucas (Ganadora) Golf : Ángel Cabrera (Ganador)

: Ángel Cabrera (Ganador) Handball : Diego Simonet (Ganador)

: Diego Simonet (Ganador) Hockey sobre Césped : Tomás Santiago (Ganador)

: Tomás Santiago (Ganador) Hockey sobre Patines : Gonzalo Romero (Ganador)

: Gonzalo Romero (Ganador) Judo : Mariano Coto (Ganador)

: Mariano Coto (Ganador) Karate : Juan Ignacio Gallardo (Ganador)

: Juan Ignacio Gallardo (Ganador) Lucha : Agustín Destribats (Ganador)

: Agustín Destribats (Ganador) Motociclismo : Valentín Perrone (Ganador)

: Valentín Perrone (Ganador) Natación : Agostina Hein (Ganadora)

: Agostina Hein (Ganadora) Padel : Agustín Tapia (Ganador)

: Agustín Tapia (Ganador) Paralímpicos : Iñaki Basiloff (Ganador)

: Iñaki Basiloff (Ganador) Patín : Facundo Nieva Biza (Ganador)

: Facundo Nieva Biza (Ganador) Pato : Justo Bermudez (Ganador)

: Justo Bermudez (Ganador) Pelota : Facundo Andreasen (Ganador)

: Facundo Andreasen (Ganador) Remo : Santino Menín (Ganador)

: Santino Menín (Ganador) Rugby : Santiago Carreras (Ganador)

: Santiago Carreras (Ganador) Softbol : Luciano Biondi (Ganador)

: Luciano Biondi (Ganador) Taekwondo : Ignacio Espíndola (Ganador)

: Ignacio Espíndola (Ganador) Tenis : Horacio Zeballos (Ganador)

: Horacio Zeballos (Ganador) Tenis de Mesa : Horacio Cifuentes (Ganador)

: Horacio Cifuentes (Ganador) Tiro : Julián Gutiérrez (Ganador)

: Julián Gutiérrez (Ganador) Turf : Francisco Goncalves (Ganador)

: Francisco Goncalves (Ganador) Voleibol : Agustín Loser (Ganador)

: Agustín Loser (Ganador) Yachting: Catalina Turienzo (Ganadora)

La ceremonia no solo celebró el éxito individual, sino que también fomentó una mayor visibilidad para diversas disciplinas deportivas en Argentina.