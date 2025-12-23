Agustín Canapino se quedó con el Premio Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del 2025

Agustín Canapino se quedó con el Premio Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del 2025DEPORTESNone
La Usina del Arte fue el escenario de la 72ª edición de los Premios Olimpia, donde se destacó el talento de los máximos exponentes del deporte argentino. La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, tuvo como protagonista al piloto Agustín Canapino, quien se alzó con el Olimpia de Oro.
En esta gala, se reconocieron a los mejores deportistas en 43 disciplinas. En fútbol, Ángel Di María fue premiado tras su notable regreso a la Liga Profesional con Rosario Central. Aunque Franco Colapinto era un fuerte candidato por su desempeño en la Fórmula, no logró superar en su terna a Canapino.
La ceremonia marcó un hito al incluir oficialmente los eSports en las ternas y al otorgar el nuevo Premio Inspiración, definido por voto del público, que otorga una beca económica al ganador. Más allá de las figuras consagradas, la gala también resaltó el esfuerzo en deportes menos populares, desde la náutica hasta el ajedrez.
La velada representó el panorama deportivo actual, donde conviven la juventud y la experiencia. El momento más esperado fue la entrega del Olimpia de Oro, un reconocimiento que consagra a los deportistas en la historia del deporte argentino. En la edición anterior, el premio fue para Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez.
Resultados de las terna en los Premios Olimpia 2024
- Ajedrez: Faustino Oro (Ganador)
- Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez (Ganadora)
- Atletismo: Florencia Borelli (Ganadora)
- Automovilismo: Agustín Canapino (Ganador)
- Baloncesto: Facundo Campazzo (Ganador)
- Billar: Valentino Oliveto (Ganador)
- Bochas: Carmelo Retamar (Ganador)
- Boxeo: Evelin Bermúdez (Ganadora)
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala (Ganadora)
- Cestoball: Santiago Díaz (Ganador)
- Ciclismo: Julieta Benedetti (Ganadora)
- Deportes de Invierno: Franco Dal Farra (Ganador)
- Equitación: Manuel Chechic (Ganador)
- Esquí Náutico: Eugenia De Armas (Ganadora)
- Esgrima: Isabel Di Tella (Ganadora)
- Fútbol: Ángel Di María (Ganador)
- Futsal: Juan Cruz Freijo (Ganador)
- Gimnasia: Julieta Lucas (Ganadora)
- Golf: Ángel Cabrera (Ganador)
- Handball: Diego Simonet (Ganador)
- Hockey sobre Césped: Tomás Santiago (Ganador)
- Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero (Ganador)
- Judo: Mariano Coto (Ganador)
- Karate: Juan Ignacio Gallardo (Ganador)
- Lucha: Agustín Destribats (Ganador)
- Motociclismo: Valentín Perrone (Ganador)
- Natación: Agostina Hein (Ganadora)
- Padel: Agustín Tapia (Ganador)
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff (Ganador)
- Patín: Facundo Nieva Biza (Ganador)
- Pato: Justo Bermudez (Ganador)
- Pelota: Facundo Andreasen (Ganador)
- Remo: Santino Menín (Ganador)
- Rugby: Santiago Carreras (Ganador)
- Softbol: Luciano Biondi (Ganador)
- Taekwondo: Ignacio Espíndola (Ganador)
- Tenis: Horacio Zeballos (Ganador)
- Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes (Ganador)
- Tiro: Julián Gutiérrez (Ganador)
- Turf: Francisco Goncalves (Ganador)
- Voleibol: Agustín Loser (Ganador)
- Yachting: Catalina Turienzo (Ganadora)
La ceremonia no solo celebró el éxito individual, sino que también fomentó una mayor visibilidad para diversas disciplinas deportivas en Argentina.