Rápida promulgación de 5 de las 8 leyes sancionadas por la Legislatura santafesina

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes cinco de las ocho leyes sancionadas por la Legislatura la semana pasada e incluso ya publicó dos de ellas en el Boletín Oficial. "Trabajamos los temas con las cámaras legislativas dos semanas seguidas y solo restaba la promulgación" dijo una funcionaria de Casa Gris cuando se lo consultó sobre la celeridad de los trámites.

La Legislatura dispuso receso para enero y por ende dejó para el tratamiento en febrero de otros ocho proyectos, entre ellos la futura ley orgánica de Municipios y la reforma al Código Procesal Laboral para intentar reducir la litigiosidad laboral en la provincia.

Pero además del Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026 y de la Tributaria 2026, el Poder Ejecutivo promulgó la validación del pliego para que Lotería de Santa Fe llame a licitación para las apuestas deportivas online y la regulación de la red de conectividad e infraestructura tecnológica.

La quinta norma promulgada es un clásico de todo fin de año: la autorización para que el gobernador viaje al exterior en el año siguiente cuando las circunstancias lo ameriten con el lógico informe a Legislatura.

En el paso por Diputados como cámara revisora, tanto la autorización a Lotería como la regulación de la red de conectividad tuvieron amplias mayorías aunque con abstenciones y algunos votos en contra.

La Ley N° 14425 "tiene por objeto la regulación del sistema público provincial de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, denominado "Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica", que se configura como una política pública estratégica para el desarrollo tecnológico de la Provincia" ,señala el artículo inicial.

El mensaje fue aprobado por 46 de los 49 legisladores presentes.

En debate

Sobre este tema, hubo cruces entre justicialistas y radicales por un tema que inició la gestión de Omar Perotti y donde el ex ministro Coordinador y hoy diputado Marcos Corach tomó la palabra para expresar satisfacción por el apuro del Ejecutivo en aprobar la norma pero recordó las objeciones que hiciera el ex diputado y hoy gobernador Maximiliano Pullaro al tema en la gestión anterior.

"El proyecto es un reconocimiento de que aquellas dudas que tenía Pullaro cuando era diputado hoy están desterradas" dijo Corach quien tomó expresiones del hoy gobernador en la versión taquigráfica del tratamiento del pedido de endeudamiento que había hecho Perotti. El mensaje no fue votado por la bancada radical en ese momento y en cambio el socialismo sumó sus votos al justicialismo para sancionar la norma.

"Sin la decisión política de Perotti hoy no estaríamos tratando este proyecto" señaló Corach. La red de fibra óptica que hoy cubre la provincia es el eje del proyecto, remarcó el rafaelino. Luego explicó que todo el poder decisorio sobre la fibra óptica estará en manos de una secretaría del Ejecutivo. "Vamos a confiar que habrá reglas claras, transparencia y control parlamentario como prometió el oficialismo" destacó sobre el final.

En tanto, el oficialista José Corral más allá de fundamentar el voto positivo no dejó de remarcar que nadie discutió la importancia de la conectividad en la provincia para llegar a todas las localidades. "Era sí necesario discutir el cómo, las mejores maneras, las más adecuadas para lograr el objetivo. Destaco que esto sea política de estado en Santa Fe". Agregó que para un sector importante del radicalismo no fue la mejor opción la utilizada por el gobierno de Perotti.

"Faltó optimizar recursos con los privados" apuntó Corral por los tendidos que hay en toda la provincia por parte de pymes santafesinas e incluso los grandes prestadores. Las primeras tienen unos 2.000 km de fibra óptica tendida y los segundos unos 1.700 con servicios de 4G.

"Se puede discutir cómo se hizo, la celeridad de la ejecución de la obra; de los cuatro frentes hubo dificultades en dos; hubo que ejecutar garantías" destacó. "Esta ley viene a saldar cómo se iba a operar y mantener la red construida" explicó Corral en su fundamentación.

"La Red se constituye como proveedor primario de los servicios de conectividad en el territorio provincial y de los servicios para el acceso a Internet de todos los organismos de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público y demás organismos públicos, los cuales están obligados a utilizar los servicios de conectividad como servicio primario", señala otro de los artículos.

Ley Nº 14424

Con ese número fue promulgada la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026.

La ley prevé un total de recursos por $ 14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones, lo que arroja un equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones. El ahorro proyectado asciende a $ 1,75 billones, que permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital.

El impacto de la Tributaria

"Esta ley tiene un impacto fiscal sobre la provincia, porque son recursos que van a terminar volviendo a la matriz productiva y a cada hogar", remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sobre la norma tributaria publicada ya en Boletín Oficial.

"Queremos que cada punto de esta Ley Tributaria llegue a los comercios, emprendedores, industrias y pymes, para evacuar dudas y conformar mesas de trabajo y consulta", expresó.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, detalló que las principales medidas incluyen la posibilidad de descontar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sueldo bruto de cada nuevo trabajador, la deducción del gasto en energía eléctrica abonado a la EPE y un esquema combinado de beneficios que permitirá que los comercios pequeños y medianos, con facturación anual de hasta 180 millones de pesos, reduzcan prácticamente a la mitad su carga tributaria.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó que la Ley incorpora incentivos inéditos para la generación de empleo formal. Recordó que desde enero, las empresas que tributan Ingresos Brutos podrán descontar hasta 1.500.000 pesos del sueldo bruto por cada nuevo empleado, una medida diseñada en conjunto con las instituciones productivas y pensada como una fuerte apuesta a la creación de puestos de trabajo, complementada con una política activa de obra pública provincial.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.