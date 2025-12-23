Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa

El actor Matías Alé fue atendido en el sanatorio Las Lomas de Nordelta tras sufrir dificultades para respirar debido a un principio de incendio en su hogar. Según el periodista Juan Etchegoyen, Alé se vio obligado a cancelar su participación en el programa de Carlos Monti en la TV Pública por su estado de salud.

El incidente ocurrió cuando el actor, al ir a bañarse, no se percató de que una hornalla eléctrica estaba encendida. Una caja con mercadería navideña apoyada sobre la hornalla se encendió, provocando el fuego. Al salir de la ducha, se encontró con el incendio.

Martina Vignolo, esposa de Alé, utilizó su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. "Estamos bien los tres, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación", afirmó.