Tini Stoessel fue intervenida quirúrgicamente

En las últimas horas, se ha revelado que Tini Stoessel fue sometida a una cirugía en una clínica del barrio porteño de Belgrano. La operación se realizó el 21 de diciembre, poco después de que la artista se presentara de manera sorpresiva en el Estadio Ferro durante un show de Miranda!, según informó el periodista Fede Flowers.

El motivo de la intervención fue el recambio de prótesis mamarias, un procedimiento relacionado con una cirugía estética que Tini se había realizado hace un año. Flowers indicó que la operación tuvo lugar alrededor de las 10 AM en la clínica Zabala y que la cantante llegó acompañada de Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel, de 28 años, no había comentado públicamente sobre esta nueva intervención, aunque su cambio físico había sido objeto de atención. El proceso transcurrió con un alto nivel de seguridad y confidencialidad, según aseguró el periodista, quien obtuvo la información de fuentes directas. Actualmente, la artista permanece internada para continuar su recuperación.