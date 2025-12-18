El inesperado drama de Lola Latorre

Lola Latorre compartió su peculiar "problema de millonaria" en la sección homónima del programa Vuelta y media, emitido por Urbana Play (FM 104.3). La joven abogada y hija de Yanina y Diego Latorre confesó ser fan de esta sección y presentó su curioso dilema: la desaparición de su perfume favorito.

"Me siento perdida porque no encuentro mi fragancia", comentó Lola, destacando que se trataba de un perfume francés de edición limitada que dejó de producirse. "Era parte de mi identidad; ahora la gente ya no me reconoce por mi olor", añadió con preocupación.

El precio del perfume, que oscilaba entre 300 y 400 dólares, revela la seriedad de su situación. A pesar de la dificultad, Lola considera la posibilidad de crear su propia fragancia, ya que conoce las notas que le gustan, como la vainilla. Sin embargo, ha tenido múltiples decepciones al probar otros perfumes: “Me compro uno, lo dejo de usar... ya van unos meses sin éxito”, expresó con indignación.

El perfume en cuestión, Tome 1 La Pureté, de la marca francesa Zadig & Voltaire, es conocido por su mezcla de notas florales, almendradas y amaderadas, que incluyen flor del naranjo africano, peonía y bergamota, con un cierre de almizcle y madera de gaiac. Según el portal especializado Fragrantica, se caracteriza por su frescura y elegancia, ideal para quienes buscan destacar sutilmente.