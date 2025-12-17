La fuerte discusión que tuvo el hijo de Rob Reiner con un famoso actor horas antes del doble crimen

El New York Post ha reportado que Nick Reiner, hijo del fallecido Rob Reiner, abandonó enojado la fiesta navideña de Conan O’Brien tras una discusión con el comediante Bill Hader, lo que generó preocupación entre los asistentes.

Nick, quien enfrenta acusaciones de haber asesinado a sus padres en su residencia de Brentwood, interrumpió a Hader durante la fiesta. Según un testigo consultado por NBC News, cuando Hader le indicó que estaban en una conversación privada, Nick permaneció en silencio y con la mirada fija antes de abandonar la reunión furioso.

Se informa que Nick asistió al evento junto a sus padres, Rob y Michele, momentos antes de la trágica pelea, que se intensificó debido a su reciente recaída en el consumo de drogas y su negativa a recibir tratamiento.