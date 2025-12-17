La Cámara de Diputados adapta su reglamento a la nueva Constitución

La Cámara de Diputados votará este jueves un nuevo reglamento interno de funcionamiento donde adapta el texto actual a la nueva Constitución sancionada en septiembre último y que obliga a reconfigurar fechas de la sesión Preparatoria así como las competencias de comisiones.

En la última sesión y con la firma de la presidenta del cuerpo, Clara García, se dio ingreso al nuevo proyecto de reglamento que trabajaron jefes y secretarios de los diferentes bloques parlamentarios y se fijó un tratamiento preferencial para este jueves, previo tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En el proyecto se retocan 46 de los 225 artículos actuales. En todo el texto se reemplaza el término "Presidente" por "Presidencia" y "Vicepresidente" por "Vicepresidencia". El otro dato central es la sesión Preparatoria reservada para el 25 de abril de cada año cuando el período Ordinario se iniciaba el 1 de mayo. Ahora, el inicio es el 15 de febrero y por ende debe establecerse la nueva fecha en la primera quincena del segundo mes del año.

Otra parte importante del cambio es la denominación de las 20 comisiones internas que tendrá a futuro el cuerpo contra 19 que tiene actualmente.

Las comisiones propuestas y sus competencias escritas en cada artículo serán las siguientes: Asuntos Constitucionales y Legislación General; de Justicia; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión. Además Obras y Servicios Públicos; Salud Pública y Asistencia Social; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación.

También Desarrollo Social y Comunitario; Organizaciones de la Sociedad Civil; Seguridad Social; Asuntos Municipales Regiones y Áreas Metropolitanas; Vivienda y Urbanismo; Cultura y Medios de Comunicación Social; Juicio Político; Derechos y Garantías; Ambiente y Recursos Naturales; Seguridad Pública; Género y Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales y Culto.

Además del cambio de Reglamento, la Cámara tiene en agenda otras 6 preferencias, entre ellos la Ley Tributaria 2026 que fuera votada por unanimidad por la Cámara de Senadores. Los otros mensajes del Ejecutivo que tienen preferencia son la prórroga parcial de la Emergencia en Seguridad Pública y el reconocimiento al derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

Sobre emergencia en seguridad, la radical Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad citó a reunión con ese único expediente en carpeta que, si obtiene dictamen, deberá pasar a Asuntos Constitucionales. En tanto, en esta comisión que ahora preside la socialista Lionella Cattalini recibirá este jueves al vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Roberto Di Lena.

El titular de Lotería expondrá sobre el proyecto de ley de aprobación del pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional e internacional para el otorgamiento de licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia de Santa Fe. El tema fue aprobado por el Senado el pasado jueves y la intención del Poder Ejecutivo es tener la norma sancionada antes de fin de año.

En tanto, el oficialismo de Unidos no tendría aval de la oposición para avanzar con otro mensaje del Ejecutivo, en este caso para crear el llamado Ente Administrador de proyectos de Impacto Urbano de Rosario como una persona jurídica no estatal. La semana pasada, tanto los diputados justicialistas como Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) plantearon fuertes objeciones a la iniciativa.

"No nos oponemos a la cooperación entre Provincia y Municipio —todo lo contrario, la consideramos necesaria— pero este proyecto elige el peor camino posible: construye una estructura paralela, con baja transparencia, alta discrecionalidad, participación decisoria de privados y un rol casi decorativo para el Concejo Municipal" dijo un vocero del perottismo en la Cámara Baja.



Promulgación

El Poder Ejecutivo promulgó este martes 16, la ley sancionada el pasado jueves por la Cámara de Diputados que avala la firma de un crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo hasta la suma de 50.000.000 de euros, con más los intereses y accesorios correspondientes, para el financiamiento del proyecto Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos.

El programa será financiado por esa agencia y el Green Climate Fund (GCF) considerado el fondo climático más grande del mundo.

Código Procesal Laboral

La Mesa de Entidades Productivas realizó una reunión para unificar acciones respecto de la problemática que presenta el aumento de la litigiosidad laboral, en especial en lo referido a enfermedades y accidentes laborales.

Al encuentro fue invitado el diputado José Corral, autor de una iniciativa de modificación del Código Procesal Laboral para revertir la tendencia de aumento de juicios que provocan aumento de los costos para las PYMES y desalientan el trabajo registrado. La Mesa dio aval en términos generales al proyecto.

El tema fue incluido por el Poder Ejecutivo en Extraordinarias y el pasado jueves la Cámara de Diputados fijó un tratamiento preferencial para dos sesiones.

Durante la reunión, Corral afirmó que por la industria del juicio en Santa Fe, en el tema riesgos del trabajo, le cuesta al sector privado 100 millones de dólares por año. Detalló que "la alícuota que se paga en Santa Fe es un 15% superior a la Córdoba y casi 50% más que el promedio del país. Las PYMES santafesinas pagan una alícuota del 4% de la masa salarial mientras que Córdoba es 3,4% y el promedio país es 2,7%, es un verdadero "impuesto al trabajo registrado".

La provincia está en el podio de la cantidad de juicios cada 10.000 trabajadores, peleando la punta con San Luis. "Tenemos 142 juicios cada 10000 trabajadores que es más del doble que Córdoba (68) y casi el doble que provincia de Buenos Aires. La media nacional es de 62 juicios cada 10000 trabajadores", agregó el legislador.

El proyecto modifica el Código Procesal Laboral dándole intervención a un cuerpo de peritos especializados que se expida previamente sobre la pertinencia abrir un proceso judicial para evitar así el abuso de ese remedio, desligando en todos los casos los honorarios de los peritos al monto de la sentencia. Previo a un juicio, la enfermedad profesional o el accidente laboral ya ha sido evaluado por una Comisión Médica a través de un procedimiento en el que intervienen médicos especialistas, abogados y demás profesionales de todas las partes involucradas que tiene incluso instancia de apelación ante la Comisión Médica Jurisdiccional.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.