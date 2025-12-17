Los gobernadores de Fuerza Patria endurecen su postura frente a Milei y se plantan contra la reforma laboral

Los gobernadores de Fuerza Patria cuestionaron con dureza la gestión de Milei.

Advirtieron sobre el impacto fiscal y social de la reforma laboral.

Denunciaron una caída histórica de los recursos coparticipables para las provincias.

Se mostraron como un bloque político unido de cara al debate en el Congreso.

Reclamaron rediscutir el federalismo como herramienta de desarrollo e inclusión.

Anticiparon que buscarán acuerdos parlamentarios para frenar iniciativas que perjudiquen a las provincias.

Un grupo de gobernadores alineados en Fuerza Patria dio este martes una señal política contundente frente al gobierno de Javier Milei. Tras una reunión realizada en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, los mandatarios difundieron un duro comunicado en el que cuestionaron la orientación general de la gestión libertaria y, en particular, el proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse en el Congreso. El documento expuso un diagnóstico crítico sobre la situación fiscal de las provincias y marcó el inicio de una estrategia coordinada de cara a una de las leyes más sensibles para la Casa Rosada.

Bajo el título “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora —representado políticamente por Elías Suárez— (Santiago del Estero) pusieron el foco en lo que consideran un progresivo retiro del Estado nacional de sus responsabilidades básicas. En el encuentro también participaron legisladores nacionales del PJ, en una señal clara de que la discusión no se limitará al plano discursivo sino que se trasladará al terreno parlamentario.

En el texto difundido, los gobernadores sostuvieron que las provincias “asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables”, sin que esa transferencia haya sido acompañada por los recursos necesarios. A ese cuadro estructural, agregaron, se suman “incumplimientos, deudas y la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”, una decisión que, según remarcaron, impacta de lleno en las economías regionales y en el empleo.

Uno de los ejes centrales del comunicado fue la cuestión de la coparticipación federal. Los mandatarios recordaron que desde la sanción de la ley vigente, en 1988, la porción de recursos que reciben las provincias cayó del 58% al 42%. En ese contexto, advirtieron que “cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación” y apuntaron directamente contra la reforma laboral impulsada por Milei, a la que definieron como “un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.

La crítica no se limitó a los aspectos fiscales. Los gobernadores plantearon que la reforma laboral, tal como está concebida, puede afectar derechos de los trabajadores y profundizar asimetrías territoriales. Por eso, se mostraron decididos a actuar como un bloque político unificado en el Congreso, más allá de las diferencias de estilo o de relación que cada uno mantiene con la Casa Rosada. “Resulta imperioso rediscutir el federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión”, afirmaron.

Del encuentro participaron legisladores de las distintas provincias, entre ellos Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz por Buenos Aires, y Florencia López, Sergio Casas y Fernando Rejal por La Rioja. La presencia de diputados y senadores reforzó la idea de que los gobernadores buscan incidir de manera directa en la conformación de mayorías parlamentarias que condicionen el avance de la agenda oficialista.

En ese sentido, el comunicado dejó abierta la puerta a acuerdos más amplios. “Propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales”, señalaron. El mensaje apunta a sumar voluntades en un Congreso fragmentado, donde cada voto puede resultar decisivo para el futuro de la reforma laboral.

El texto cerró con una definición política de largo alcance. Los gobernadores afirmaron estar convencidos de que “otra Argentina es posible”, basada en la producción, el trabajo y la educación como pilares del desarrollo, y en una democracia que garantice la división de poderes y el respeto de los derechos básicos. También subrayaron que la “pertenencia doctrinaria, el mandato popular y la responsabilidad institucional” definen su identidad colectiva, en una señal clara de posicionamiento frente al inicio del tercer año del mandato de Javier Milei.