Bullrich defiende la reforma laboral y plantea un giro en el sistema de indemnizaciones

Patricia Bullrich defendió la reforma laboral y cuestionó el actual sistema de indemnizaciones.

El oficialismo sostiene que el proyecto busca reducir la informalidad laboral del 43%.

La ley de contrato de trabajo seguirá vigente, con cambios puntuales en indemnizaciones.

Bullrich afirmó que la reforma ampliará derechos a trabajadores hoy desprotegidos.

La senadora cuestionó la resistencia sindical y la vinculó a intereses económicos.

El Gobierno planea un tratamiento legislativo acelerado durante las sesiones extraordinarias.

El debate por la reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda política con las declaraciones de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien defendió con énfasis el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Para la dirigente oficialista, la iniciativa apunta a corregir distorsiones estructurales del mercado de trabajo argentino y a revertir un esquema que, según su diagnóstico, terminó perjudicando tanto a empresas como a trabajadores.

Bullrich sostuvo que la reforma “ordena todo lo que se devastó con el sistema de indemnizaciones en Argentina” y remarcó que el objetivo central no es la eliminación de derechos, sino su ampliación. En ese sentido, planteó que el proyecto busca adecuar la legislación laboral a la realidad actual de un mercado que presenta altos niveles de informalidad, con un 43% de los trabajadores fuera del sistema formal, un dato que, según afirmó, refleja la magnitud del problema.

Desde su perspectiva, el régimen vigente generó incentivos negativos que impactaron en la creación de empleo. La senadora explicó que la ley de contrato de trabajo continuará vigente, aunque con modificaciones puntuales orientadas a introducir criterios de razonabilidad en materia de indemnizaciones. “Lo que no hay es inflación de la industria del juicio”, afirmó, al advertir que la litigiosidad laboral no puede convertirse en un factor que lleve al cierre de empresas y a la pérdida de puestos de trabajo.

En ese marco, Bullrich buscó despejar uno de los principales cuestionamientos que enfrenta la iniciativa: la supuesta pérdida de derechos laborales. Para la senadora, el debate está mal planteado si se limita a la situación de quienes ya están dentro del sistema. “Van a ganar derechos más de la mitad de la población argentina que hoy no tiene cero derecho”, sostuvo, al referirse a los trabajadores informales que carecen de cobertura médica, seguro de desempleo o protección frente a riesgos laborales.

La dirigente también apuntó contra sectores sindicales que rechazan la reforma. Según Bullrich, parte de la resistencia responde a intereses económicos vinculados al financiamiento de las obras sociales. “Los sindicalistas están preocupados porque van a tener menos plata en las obras sociales”, afirmó, al tiempo que insistió en que la modernización del sistema no implica precarización, sino la posibilidad de incorporar a millones de trabajadores que hoy están completamente desprotegidos.

En su defensa del proyecto, la senadora planteó una contraposición clara entre el miedo empresario a contratar y la necesidad de generar empleo genuino. A su entender, el actual esquema desalienta la formalización por el riesgo que implica una eventual demanda judicial. “No es esclavitud, es no destruir las empresas que tienen miedo”, expresó, al subrayar que la reforma busca equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores sin eliminar garantías básicas.

Además de los contenidos de la iniciativa, Bullrich se refirió al tratamiento legislativo y dejó en claro la voluntad del oficialismo de avanzar con rapidez. Anticipó que el debate en comisión podría comenzar el miércoles y no descartó extender el trabajo parlamentario más allá de los días hábiles habituales. “Si hay que trabajar sábado y domingo, no tenemos problema”, aseguró, aunque aclaró que se respetarán las fechas de Navidad.

El cronograma acelerado refleja la prioridad que el Gobierno le asigna a la reforma laboral dentro del paquete de cambios estructurales que impulsa en el Congreso. En un contexto de alta informalidad y bajo crecimiento del empleo privado, el oficialismo apuesta a que la modificación del marco normativo sea una señal para dinamizar la actividad económica y reducir la desconfianza en el mercado laboral.

Sin embargo, el proyecto se encamina a un debate intenso. La reforma no solo pone en discusión el sistema de indemnizaciones, sino también el rol de los sindicatos y el alcance de los derechos laborales en un escenario de transformación económica. En ese cruce de miradas, el Senado se perfila como el ámbito donde se medirá la capacidad del oficialismo para imponer su hoja de ruta y construir consensos en torno a uno de los temas más sensibles de la política argentina.