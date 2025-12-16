¡Que lindo lío armaron los libertarios en el Concejo Municipal!

El bloque La Libertad Avanza propone cambiar el esquema de remuneraciones de los concejales de Rafaela.

La iniciativa, presentada por los concejales Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, obtiene despacho de comisión y se debatirá el jueves.

Se sugiere reemplazar el cálculo de dietas vinculado al índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

No hubo rechazos, pero se destacaron las responsabilidades del cargo legislativo.

Se solicitaron enmiendas antes de la sesión, mientras el oficialismo pidió tiempo adicional para revisar.

Hay dudas sobre el impacto económico, ya que faltan datos salariales precisos y el costo real incluye más que el sueldo bruto.

La dieta propuesta es de dos RIPTE, es decir, $3.186.094, pero después de deducciones quedaría en alrededor de $2.100.000.

Además, se eliminaría el aguinaldo para los concejales, mientras que los secretarios de bloque recibirían la mitad.

Dellasanta y Zafra proponen cambio en las remuneraciones de concejales

El bloque La Libertad Avanza presentó un proyecto para modificar el esquema de remuneraciones de los concejales de Rafaela, el cual obtuvo despacho de comisión este lunes y se debatirá en la sesión del jueves. Durante la discusión, no se registraron rechazos directos a la iniciativa, aunque se destacaron consideraciones acerca de la responsabilidad inherente a la función legislativa.

La propuesta, liderada por los concejales Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, sugiere reemplazar el actual sistema de cálculo de dietas por uno vinculado al índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Los concejales abordaron la dedicación y el compromiso que requiere el cargo, sugiriendo que el salario actual podría no estar desfasado respecto a las labores que se llevan a cabo. En este sentido, se evitaron comparaciones con otras remuneraciones del Estado, centrándose en las particularidades del cargo legislativo.

Aunque el oficialismo solicitó una semana adicional para revisar el proyecto, el bloque justicialista respaldó a La Libertad Avanza, solicitando que el tema sea tratado este jueves. Se acordó dejar la comisión abierta para permitir la presentación de enmiendas hasta la fecha de la sesión.

Un punto de debate significativo fue el impacto económico del proyecto, ya que algunos concejales manifestaron dudas sobre la claridad de los números presentados. Desde La Libertad Avanza admitieron que, al elaborar la propuesta, no contaban con todos los datos salariales necesarios para determinar cifras precisas.

Los concejales libertarios aclararon que el costo real de un concejal para el municipio incluye no solo el sueldo bruto, sino también otros gastos asumidos por el Estado como empleador, lo que eleva el costo total.

El índice RIPTE actual es de $1.593.047. La propuesta de La Libertad Avanza establece que la dieta de los concejales sea equivalente a dos RIPTE, es decir, $3.186.094. Sin embargo, de esa suma se descontarían tanto los aportes del trabajador como los del empleador, lo que podría reducir el monto final en aproximadamente un 40%. Así, un concejal pasaría de recibir alrededor de $3.500.000 a cerca de $2.100.000, mientras que los secretarios de bloque recibirían la mitad. Además, el proyecto contempla la eliminación del aguinaldo.