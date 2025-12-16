Pullaro planteó ante su equipo un gobierno de cercanía para jugar el segundo tiempo

El gobernador Maximiliano Pullaro trazó los objetivos de la segunda etapa de la gestión con el uso de herramientas digitales y la Inteligencia Artificial para tener un gobierno de mayor cercanía con la ciudadanía. "Creo que nadie soñó con tantos cambios y reformas como las que llevamos adelante en estos dos años" afirmó el gobernador ante ministros, secretarios, legisladores nacionales y provinciales y los líderes de los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe.

Luego de las palabras de Pullaro, fueron funcionarios de tecnologías para la gestión quienes presentaron las innovaciones que llevan adelante y luego la aplicación específica de las mejoras en áreas como Educación y Salud, donde expusieron los ministros José Goity y Silvia Ciancio.

Antes, fue María Julia Tonero, la secretaria Legal y Técnica del gobierno la que presentó Territorio 5.0 donde el 5 es el ciudadano. La funcionaria dio cuenta de cómo eran los trámites papel, con valijas y carritos para llevar expedientes a lo que hoy está en marcha a través de Timbó.

Pullaro se encargó de mostrar cómo recibieron el gobierno, las decisiones adoptadas especialmente para bajar la inseguridad y políticas educativas que consideró equivocadas como la no repitencia. "No podemos quedarnos tranquilos en el tema seguridad pero hemos avanzado" y estimó en el próximo año habrá mejoras con nuevas cárceles y un sistema tecnológico, que presentado luego por Ignacio Tabares.

"El primer tiempo lo hicimos con mucha intensidad, donde planificamos hacia dónde queríamos llegar. Parto con una reflexión que decía hace unos días el flamante presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, que cuando no se roba, la plata alcanza. Cuando hay valentía, la violencia retrocede. Cuando hay método, los problemas se resuelven. Nosotros tenemos un método muy claro de trabajo en donde planteamos objetivos, planificamos, ejecutamos, controlamos y evaluamos las políticas públicas", afirmó Pullaro.

A fondo contra la inseguridad

Repasó lo actuado al inicio de la gestión con un paquete de leyes. "El primer tema que tomamos con mucha fuerza fue el tema de la seguridad pública, en donde 2022 y 2023 tuvimos los dos años más violentos de la historia de la provincia de Santa Fe, y donde teníamos que tomar el control de la seguridad pública y para eso debíamos hacer reformas estructurales".

Recordó el control de las cárceles y con ello el control de las calles y la violencia. El delito comenzó a bajar de manera considerable en la provincia de Santa Fe, llevándonos al segundo año consecutivo de menor violencia y menor delito del siglo de la provincia de Santa Fe que van a ser los años 2024 y 2025". Marcó además que las políticas fueron posible por el trabajo de los tres poderes y los niveles del Estado.

"La violencia y el delito están contenidos en este momento, pero bajo ningún concepto podemos relajarnos ningún día del mes, ningún día del año. El crimen organizado en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina está agazapado" remarcó.

"Tenemos que seguir trabajando y el plan y el programa de seguridad está a medio camino. El año que viene vamos a poder mostrar cuando tengamos las cárceles terminadas, las estaciones policiales terminadas y el sistema tecnológico", se esperanzó.

Otros ejes de gestión

Después, el gobernador Pullaro se refirió a otros ejes que fueron políticas centrales de lo que va de gestión y entre ellos, planteó el tema educativo. Admitió que la pelea educativa le puede significar pérdidas políticas pero se mostró confiado en la mejora del sistema educativo.

"No era justo la diferencia que había en la calidad educativa de las escuelas privadas por las escuelas públicas y condenásemos a los chicos que tienen menores recursos en la provincia de Santa Fe a tener una educación de peor calidad y era lo que decían nuestras pruebas y nuestras evaluaciones", acotó.

Otro aspecto en el que hizo hincapié fue la infraestructura productiva en rutas y empresas públicas y le hizo un guiño al ex gobernador Bonfatti -presente en la sala- por el tema gasoductos.

Habló de una justicia moderna y renovada. "Hablábamos de una justicia moderna y renovada, no solo en sus normas y en su organización sino también con los funcionarios judiciales. Y parecía imposible en ese momento que íbamos a poder llevar adelante un proceso de renovación plena de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe" señaló.

Destacó que "sin tirar a nadie por la ventana, sin humillar a nadie y con un proceso profundo de diálogo político impulsado por el Ejecutivo, pero también por las normas que tiene la provincia de Santa Fe, hoy estamos en condiciones de terminar un proceso que comenzó hace tiempo atrás".

Acotó que "los miembros que tienen más de 75 años, a más tardar el primero de noviembre de 2026 van a dejar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y lo van a hacer por la puerta grande. Pero además vamos a imprimirle los cambios que necesita el sistema de justicia de la provincia de Santa Fe."

Después habló del proceso de reforma de la Constitución donde ponderó el diálogo, la escucha y el consenso. "Sabíamos que era un camino sumamente difícil. Pero si no emprendíamos esas reformas y esos cambios, sabiendo que en cada uno de esos debates íbamos a poner capital político en juego, pero que lo teníamos que hacer en la primera etapa de nuestro gobierno", agregó.

"Ninguno de nosotros soñó hacer tantas, pero tantas reformas y tantos, pero tantos cambios como los que logramos hacer trabajando juntos. Tenemos que proponer grandes transformaciones, importantes transformaciones. Y no las podríamos haber llevado adelante si no hubiésemos puesto por lo menos más orden en el Estado. Si no hubiésemos mejorado la seguridad, si no hubiésemos mejorado el sistema educativo", insistió.

Desafió a utilizar las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que nos da hoy ese desarrollo que se ha hecho en muchas partes del mundo, la inteligencia artificial. "Y desde ese lugar lograr los cambios y las transformaciones de tener un estado cercano, de acercarnos a los ciudadanos, de hacerle la vida mucho, pero mucho más fácil", afirmó.

"Hubiese sido difícil poder hablar de esto hace dos años atrás cuando teníamos 290 homicidios en esta ciudad. Pero hoy podemos empezar a hablar de esos temas y podemos empezar a trabajar profundamente en esos cambios que van a venir en la provincia de Santa Fe" señaló.

Ya sobre el final señaló que el desafío que tenemos nosotros "es de ser profundamente reformistas, pero profundamente innovadores. Y no parar de trabajar los dos años que nos quedan para dejarle un mejor estado. No solo el próximo gobierno que venga a la provincia de Santa Fe, sino en las próximas generaciones.Por eso quiero invitarlos a jugar el segundo tiempo".

Legisladores nacionales

Los senadores nacionales Carolina Losada y Eduardo Galaretto y los diputados nacionales Pablo Farías y José Nuñez participaron de la reunión de gabinete ampliado y estaban prestos a viajar a CABA para las reuniones de la semana.

Además hubo una veintena de diputados y senadores provinciales encabezados por los presidentes de ambas cámaras, la socialista Clara García y el radical Felipe Michlig.

Los programas de cercanía

La secretaria Legal y Técnica, María Julia Tonero fue quien enfatizó el cambio en el sistema de papel, analógico al sistema de cercanía y terminar presentando la aplicación Mi Santa Fe donde cada ciudadano tendrá toda la información sobre impuestos, servicios, vacunación e incluso libretas sanitarias y escolares.

Con un carrito con expedientes y el teléfono en la mano con la aplicación de la provincia, Tonero explicó los cambios que se vienen produciendo y que ya tienen la adhesión de más 1.380.000 ciudadanos. "El ciudadano no tiene que perder tiempo en hacer trámites" destacó.

Luego, Ignacio Tabares dio detalles de los planes para mejorar la seguridad pública con el sistema Lince diseñado por los propios funcionarios de Seguridad. Luego, Paula Manzoni dio cuenta del uso de Briefcam más Lince para la lectura de cámaras de videovigilancia que se sumarán en Santa Fe y Rosario.

Más tarde fueron los ministros Goity y Ciancio los que explicaron los alcances del sistema informático y la Inteligencia Artificial en sus respectivas áreas. El ministro de Educación repasó lo realizado también en estos años para mejorar el sistema educativo y cumplir la ley que dice que se necesitan 180 días de clase.

Botiquín Santa Fe

La ministra de Salud, Silvia Ciancio adelantó que desde el año próximo, la provincia tendrá un botiquin provincial que ocupe el lugar que deja vacante el gobierno nacional con el ´plan Remediar.

El discurso de Ciancio fue el que marcó más diferencias con las políticas nacionales y cuestionó el abandono de políticas sanitarias y la decisión de Santa Fe de hacerse cargo de la compra de medicamentos oncológicos, preservativos y anticonceptivos.

El gobierno nacional anticipó que dejará de enviar el plan Remediar y la provincia está analizando la alternativa de suplir el programa nacional.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.