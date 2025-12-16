Dos argentinos en un ránking especial: Messi y Colapinto dentro del top cinco

El año 2025 se destacó por la presencia de destacados atletas latinoamericanos en el ámbito deportivo internacional. Lionel Messi, Yulimar Rojas, Isaac Del Toro, João Fonseca y Franco Colapinto fueron protagonistas por diversas razones en un año lleno de emociones.

Lionel Messi: Un Legado Inquebrantable

A los 38 años, Lionel Messi demostró que su talento sigue vigente. El capitán argentino guió al Inter Miami hacia su primer título en la MLS y se convirtió en el primer futbolista en ser nombrado dos veces consecutivas Jugador Más Valioso (MVP). Con 29 goles en 28 partidos, también lideró el clasificatorio sudamericano para el Mundial, anotando ocho veces. Su desempeño deja abierta la expectativa por un posible sexto Mundial en 2026.

Yulimar Rojas: Un Regreso Emotivo

En el atletismo, Yulimar Rojas hizo su regreso tras casi dos años de ausencia debido a una lesión grave. En el Mundial de Tokio, la venezolana se llevó una medalla de bronce significativa, aunque no alcanzó su mejor nivel. "Hay Yulimar Rojas para rato", declaró emocionada, reafirmando su deseo de seguir compitiendo y aspirar a un exitoso 2026.

Isaac Del Toro: La Nueva Promesa del Ciclismo

El mexicano Isaac Del Toro sorprendió en el ciclismo al finalizar segundo en el Giro de Italia, solo detrás de Tadej Pogacar. Con 21 años, ganó la maglia rosa y la camiseta blanca al mejor joven, además de sumar títulos nacionales. Su desempeño ha despertado interés por un posible debut en el Tour de Francia en 2026.

João Fonseca: Ascenso en el Tenis

El brasileño João Fonseca brilló en el tenis, conquistando sus primeros títulos en la ATP y escalando del puesto 145 al 24 en el ranking mundial. Con el respaldo de Gustavo Kuerten, Fonseca se ha convertido en el jugador más joven del top 100, proyectándose como una promesa en un circuito que incluye a figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Franco Colapinto: Un Año Desafiante en la Fórmula 1

A diferencia de sus compatriotas, Franco Colapinto tuvo un año complicado en la Fórmula 1. El piloto argentino, con Alpine, no logró sumar puntos en 18 carreras y quedó al final de la clasificación, superado incluso por su compañero Pierre Gasly. A pesar de las críticas, su permanencia en la categoría para 2026 brinda la oportunidad de revertir esta difícil temporada.

En un año lleno de triunfos y desafíos, estos cinco deportistas latinoamericanos han dejado su marca, reafirmando la relevancia de la región en el deporte mundial.