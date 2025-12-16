Ayudó a un chico en situación de calle y descubrió que su familia lo buscaba desde hacía dos años

Hay una leyenda asiática que dice que existe un hilo rojo invisible conecta a aquellas personas destinadas a conocerse, sin importar el tiempo, lugar o circunstancias. Exactamente no fue un hilo rojo sino más bien “un fuego en el pecho” el que unió a Sofía y a Mario.



La necesidad imperiosa, en tiempos de individualismo, de mirar hacia un costado, de involucrarse y no pasar de largo. De tener empatía y de entender que hay un otro más allá del hombro. Sofi había decidido no mirar para otro lado. Estaba en una etapa en la que necesitaba una señal, un punto a favor, una muestra divina, de Dios, que la haga entender por dónde ir.

Y la señal fue clara. Un día, luego de salir de unas prácticas, vio a un joven durmiendo en la calle y sintió que había algo que le decía “volvé”. Y lo hizo. Le llevó un plato de comida, una manta y sus dos orejas para escuchar lo que quizás tanta gente que pasó por al lado había decidido no escuchar.

Su accionar fue clave y su curiosidad el motor para que pocos días después, ese chico que dormía en la calle se reencuentre con su familia a la cual no veía desde hace dos años.

Una señal de fuego

Sofía vive en Salta, estudia la carrera de recursos humanos y está realizando pasantías para salir al mundo laboral. Va y viene en transporte público y ese fue el punto clave para el inicio de la historia.

“Pasé por Ciudad Judicial en plena hora pico, donde está lleno de gente entrando y saliendo de las oficinas. Pasé rápido en el colectivo y él estaba tirado en la entrada, tapado con un pedazo de tela celeste. Me impacto tanto la imagen de él que sentí un calor en el pecho y algo me decía que vuelva”, detalló la joven en diálogo con TN.

Después de llegar a su casa se puso a cocinar. Su mamá, sorprendida, le preguntó qué había pasado. Ella le contó lo que había visto y le dijo que iba a volver a llevarle un plato de comida. La madre no estaba muy convencida y la hija, con lágrimas en los ojos, le respondió: “¿Y si él me necesita?“.

Así emprendió camino. Llegó con un plato con fideos y un bife, una manta, un sweater, cubiertos y frutas. Lo buscó y lo encontró tirado en la misma posición en la que lo había visto un rato antes. “Parecía una bolsa de basura, la gente pasaba y lo esquivaba”, recordó.

“Lo desperté, lo saludé y le pregunté si quería un plato de comida. Me respondió que sí quería, nos sentamos en la garita de colectivos y nos pusimos a charlar. Ahí me contó que la noche anterior se había drogado, que se sentía muy mal. Tenía los pies cortados, muy lastimados, estaba desnutrido. Pensé que era una persona mucho mas grande y tenía solo 23 años”, precisó Sofi.

Ella escuchaba con atención su relato, que por ratos era confuso. En un momento, el joven, que le dijo que se llamaba Mario, le empezó a hablar de su infancia. “Me contó que iba a un cyber en Entre Ríos, de donde era, algo que me llamó la atención. En medio de la charla pude entender que estaba relatando algo de cuando era un nene. Ahí me salió preguntarle si tenía Facebook”, detalló la chica.

Mario le respondió que sí, pero que ya no lo usaba. Ella le preguntó qué fotos tenía y él recordó que había compartido fotos con sus amigos de la primaria. “Se acordaba mucho de eso”, explicó la joven.

Poco después el chico le pidió poner música y juntos se quedaron escuchando una canción. “Habla sobre Dios”, le dijo. “Le regalé un rosario que tenía, le di una tarjeta de colectivo cargada y le dije anoté la dirección de un albergue municipal para que pueda ir a pasar la noche”, explicó Sofi sobre el último cruce que tuvo con Mario.

Él se tomó el colectivo y ella se fue a su casa. Al llegar lo buscó en Facebook y fue entrando en cada perfil hasta que dio con uno que tenía fotos de nenes. “Traté de encontrar a Mario viendo los rasgos de cada uno y efectivamente estaba ahí. Lo reconocí, busqué entre sus amigos alguien que tenga su mismo apellido y encontré a la hermana”. Enseguida le dejó un mensaje que desafortunadamente se filtró, por lo que la receptora lo vio recién varios días después. En el transcurso de la semana, Sofi había vuelto al lugar donde había visto a Mario, pero no lo había podido encontrar.

“Era un miércoles a la 1 de la madrugada cuando me empezó a llamar por Messenger. Me dejó unos mensajes y me dijo que Mario era su hermano y que lo estaban buscando desde hace dos años. Yo no lo podía creer”, explicó.

Ante esta situación, la joven estudiante lamentó: “Ese día que lo encontré hubo algo que me dijo que vuelva a tener esa charla, pero en dos años nadie había hablado con él, algo tan simple”.

Depués del intercambio de mensajes entre las jóvenes, María Cristina, la mamá de Mario, llamó a Sofía y le habló sobre su hijo, muy conmocionada por lo que sucedía. Fue entonces cuando realizaron nuevamente la denuncia en Entre Ríos, donde la mujer le contó a la Policía que una chica lo había visto en Salta. Así comenzó el operativo de búsqueda, a la par que Sergio, el hermano de Mario, emprendía viaje a Salta.

Para ese entonces, la Policía había ido hasta la casa de Sofía para tomarle declaración. Ella contó lo que había sucedido y le mostraron el identikit con el que lo estaban buscando.

El problema, ahora, era que no sabían hacia había ido el chico. “Les dije que podía estar en zona sur o en el centro porque se había tomado un colectivo que iba a esos lugares”, destacó la joven estudiante.

Con estas instrucciones, los efectivos siguieron buscando y a las pocas horas llegó el mensaje esperado. “¿Este es Mario?“, le preguntó un policía junto a la foto de un chico. Efectivamente era él.

Sofi junto algo de ropa que sus amigas le llevaron al trabajo y se fue hasta la Comisaría 7° del barrio El Tribuno. Ahí estaba Mario. Habló con él sin saber muy bien qué hacer ya que todavía su hermano no había llegado.

Lo acompañó y pasaron las horas hasta que finalmente el reencuentro ocurrió. Mario volvió a Entre Ríos y desde entonces permanece internado en un centro de rehabilitación. “Sigue en recuperacion, está muchísimo mejor y cuando salga espero que Dios le de toda la fuerza para no recaer. Dice que quiere ayudar a gente en la situación que él”, sumó la joven.

Desde los ojos de mamá

Cómo llegó Mario a esa situación es todavía una incógnita. Si bien se está recuperando, hay cosas que aún no pudo contar así que será una cuestión de tiempo. Pero antes de esta compleja situación, él tenía una vida. Vivía con su mamá, pero había decidido viajar a Neuquén a trabajar. Poco después volvió a su ciudad por un problema familiar y se quedó un tiempo. Sin embargo, al tiempo decidió regresar al sur. En el trayecto, se desvió a Salta y desde ahí se comunicó en algunas oportunidades con su familia.

“Me había dicho que le habían robado en el hotel, pero se ve que en esos momentos ya estaba consumiendo. Desde ahí nos empezó a pedir dinero porque no conseguía trabajo y llegó un momento en donde yo ya no tenía de donde sacar para mandarle. Ahí le dije que empiece a trabajar y me respondió ”si, mami, tenés razón", contó María Cristina a este medio.

Después de eso quedaron en volver a comunicarse, pero eso no sucedió. Ella creía que su hijo había conseguido trabajo o que quizás estaba ofendido por lo que le había dicho, pero con el correr de los días, las semanas, la situación empeoraba.

“Ahí empezamos a buscarlo, pero no pudimos saber más nada. Así pasaron estos dos años hasta el día que lo encontró Sofía”, precisó la mamá del joven. “Cuando ella me contó no lo podia creer, no lo podíamos creer. Pedí que por favor me ayuden a buscarlo, empecé a llamar a todas las comisarias de Salta. Viajó mi otro hijo, que estaba en Buenos Aires, y cuando él iba viajando me avisan que había aparecido”, recordó.

El reencuentro fue emocionante, solo ellos saben toda la emoción contenida y el dolor que habitaba en sus cuerpos. A partir de ese momento nada fue fácil, pero ya estaban juntos, se tenían.

Mario se oponía a volver y la familia tuvo que tener mucha paciencia y amor. Paso a paso, lo convencieron y llegó a Concepción del Uruguay, donde debieron enfrentarse a la batalla siguiente: que él acepte quedarse en el centro de rehabilitación.

Ahí lo recibieron con los brazos abiertos y aunque costó y cuesta mucho, hoy Mario enfrenta la pelea de su vida. “Le dije que iba a estar todo bien, que iba a estar en un lugar donde se iba a recuperar”, recordó María Cristina.

Hace unos días, tuvieron una charla hermosa entre madre e hijo. “Me dijo, ‘mami, estoy bien, me tratan bien y todos me quieren’”.

“Es otra persona cuando lo ves ahora y cuando lo comparás con el día que lo encontraron. Si no hubiese sido por Sofía nunca lo hubiéramos encontrado vivo. Vamos a estar toda una vida agradecidos con esa chica, siempre voy a seguir en comunicación con ella, mandándole fotos, contándole cómo sigue porque tiene para rato ahí, pero mientras él se recupere vamos a estar bien”, insistió la mujer.

Hoy Mario sueña con escribir un libro. De hecho, ya pidió cuadernos y lapiceras para empezar a anotar ideas. Quiere, también, ayudar a otros que pasaron por lo mismo que él. Su familia sigue acompañándolo y cada 15 días lo visitan y pasan el día juntos. También le hablan de Sofi, su ángel, a quien recuerda con cariño.

María Cristina es jubilada, crió a sus ocho hijos sola y a ninguno no les sobra nada, pero hacen el esfuerzo enorme para pagar todo lo que él necesita. “Siempre les enseñé que nunca toquen nada ajeno y a pesar de todo lo que pasó, Mario me dijo que si tenía hambre pedía en la calle, pero nunca tocó lo ajeno”, remarcó la mujer.

Sobre el final, Sofía contó que nunca quiso contar esto que sucedió ya hace varias semanas, que había decidido guardárselo para ella porque tenía la idea de que las buenas acciones se hacen en silecio. Sin embargo, un día, invitada a un programa de stream, lo narró y su historia se viralizó. Entonces entendió la importancia de poder servir, quizás, como inspiración a involucrarse.

“Pasa todo el tiempo. Hay gente pasando frío, durmiendo en el piso, sin un abrigo, en todos lados. Hoy en día es muy difícil verlo porque uno prefiere mirar la realidad de uno mismo y no mirar al otro”, insistió.

Además, agregó: “El que te dice que esas personas no quieren ser salvadas, dice mentiras, ¿quién no quiere ser salvado, quién no quiere estar en una cama tapado? Todos queremos ser salvados" y con una simple charla podemos hacer muchísimo".

Acerca de su accionar con Mario, la joven concluyó: “Lo hice de todo corazón. Hoy siento que lo más importante de contarlo es el hecho de conscientizar a las personas de que con una acción muy chica podes hacer algo muy grande”.

Si bien todo lo relacionado con los gastos de su hijo sale de María Cristina y de la ayuda que le puede dar su familia, también junta donaciones, no solo para poder colaborar con la recuperación de Mario -que le llevará mucho tiempo y es costosa para ellos que no tienen un buen pasar económico- sino también para el resto de los chicos que viven en el centro de rehabilitación.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.