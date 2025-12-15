Un jubilado que fabrica cinturones de cuero se volvió viral gracias a la solidaridad de dos emprendedoras

La vida de Juan, un jubilado de 83 años que fabrica cinturones de cuero, cambió drásticamente gracias a la solidaridad Camila y Luciana, dos jóvenes emprendedoras.



Con una valija llena, Juan se presentó un día en “Tienda dorada”, en Río Tercero, Córdoba, y ofreció mostrarle sus productos a Camila. “Yo vine acá un viernes y le dejé tres o cuatro cintos”, recuerda Juan en diálogo con Telenoche.

Camila lo recibió con amabilidad, escuchó con atención y, para colaborar, aceptó comprar varios cinturones, aunque le aclaró que no vendía accesorios. Sin embargo, al abrir la caja, descubrió que no eran “cintos clásicos”, sino piezas únicas y muy modernas. “Y empecé a elegir” recuerda la comerciante.

Entusiasmada, contó la experiencia a través de una transmisión en vivo en TikTok mientras mostraba todos los modelos que había seleccionado, y esa misma emoción que ella sintió al conocer a Juan contagió a multitudes de seguidoras en todo el país.

“Ese día fue muy loco”, confirma la socia, Luciana. En la bandeja de mensajes cayó “una avalancha” de pedidos de los cinturones hechos por Juan.

El video se había vuelto viral y las chicas tenían muy poco inventario, así que debieron contactar a su nuevo proveedor para pedirle más. Ahora, “Tienda dorada” vende cientos de cinturones fabricados por “el abuelo” en Córdoba y otras provincias.

“Hoy, el cinto es una excusa. Sí, es un cinto moderno, de cuero, que te va a durar años, pero la gente quiere tenerlo porque quiere sentir la energía del ‘abuelo Juan’”, resalta Camila.

El artesano no deja de expresar su gratitud y resalta con optimismo que la realidad puede cambiar para bien. “Tenés que transmitirle a la gente que todo no está perdido, todo no es negativo, hay muchas cosas positivas”, aconseja Juan, y subraya: “Hay mucha gente que, en silencio, hace cosas muy lindas y nosotros no lo notamos”.

Pero las chicas aseguran que ellas ganaron mucho más con esta nueva amistad. “Te agradezco porque llegaste en un momento en que nosotras necesitábamos alguna enseñanza en particular y nos la has dado”, le dice Luciana a Juan.

“Él confía más en mí que yo misma”, agrega Camila, y cuenta que las sabias palabras del “abuelo” la ayudaron a vencer las dudas que tenía sobre su potencial. “Juan me ayudó muchísimo en lo personal y, en lo laboral, ni hablar, porque nos cuenta y nos enseña todo el tiempo, ya sea de la vida o del comercio. Estamos superagradecidas de haberlo conocido".

