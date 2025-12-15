Icardi apuntó contra los periodistas turcos y la China Suárez salió a respaldarlo

Mauro Icardi está en el centro de la polémica con el Galatasaray. Tras la reciente victoria del club en la Superliga de Turquía, el delantero emitió un contundente mensaje en redes sociales dirigido a los periodistas turcos que han especulado sobre su futuro.

"Confunden micrófono con autoridad; cuando no tienen información, inventan opiniones", escribió Icardi junto a varias imágenes del partido.

Además, expresó: "No es soberbia... bueno, un poquito sí. No me incomodan, solo me confirman", haciendo hincapié en su distanciamiento de las críticas.

Por último, Icardi mencionó que le gusta "exponer los hechos", sugiriendo que su desempeño habla por sí mismo. En este contexto, su pareja, la actriz China Suárez, mostró su apoyo al celebrarlo en un video donde festejó los goles del jugador.