La Reini estalló contra Homero Pettinato y filtró sus agresivos chats

El 13 de julio, la relación entre Sofía Gonet, conocida como “la Reini”, y Homero Pettinato llegó a su fin tras unos meses de romance. Sin embargo, la separación no fue amistosa. La influencer ha compartido mensajes explosivos de su ex, evidenciando una tensa ruptura.

El conflicto se intensificó cuando la cuenta @lomaspopucom publicó una historia mostrando a Pettinato en el Konex, junto a una joven en actitud cariñosa, lo que generó rumores de un nuevo romance. Esto llevó a Gonet a exponer mensajes privados de la relación, donde criticaba a Pettinato y sus supuestas actitudes.

Los mensajes revelan un intercambio agresivo. Gonet acusó a Pettinato de ser un "mentiroso" y de tener comportamientos desaprensivos, mientras que él la descalificó con insultos sobre su trabajo y estilo de vida. Las acusaciones fueron severas de ambos lados, reflejando un fuerte desencuentro emocional.

A través de capturas de pantalla, Gonet se defendió asegurando que había sido ella quien financiaba muchos aspectos de su relación, mientras que Pettinato la atacaba por sus supuestas carencias artísticas. El intercambio culminó en una serie de insultos mutuos, resaltando las tensiones de su separación.

La decisión de Gonet de hacer público el conflicto, sumada a la reciente imagen de Pettinato con una nueva pareja, ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores por la crudeza de su enfrentamiento.

Este escándalo no solo revela la complejidad emocional de las rupturas, sino que también destaca cómo las relaciones en el ojo público pueden transformarse en batallas virtuales, exponiendo las tensiones que a menudo se quedan ocultas.