La emoción de Mica Viciconte por el nuevo logro deportivo de su hijo

Luca Cubero, con solo tres años, ha dado un significativo paso en su desarrollo personal al completar su primer año de taekwondo, logrando el ascenso de cinturón blanco a cinturón amarillo. Este avance, simbólico para muchos, representa un importante hito en su crecimiento.

La emoción de su madre, Mica Viciconte, fue palpable en un reciente post en Instagram, donde comparte actualizaciones sobre su hijo. En la publicación, destaca un video de Luca durante sus entrenamientos, donde se le ve concentrado y disfrutando de cada clase. "El taekwondo no solo enseña habilidades físicas, también inculca valores como el respeto, la concentración y la disciplina", escribió Viciconte, enfatizando la importancia de estas enseñanzas en la vida de un niño.

Mica también expresó su orgullo y felicidad por los esfuerzos de Luca. "Tenés solo tres años y hoy pasaste de cinturón blanco a amarillo gracias a tu constancia y entusiasmo", afirmó. Destacó que el bienestar y la felicidad de su hijo son su prioridad, deseando que el deporte continúe siendo una fuente de alegría para él.

La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo y felicitaciones en la red social. Los seguidores elogiaron el compromiso de Mica en la educación y el crecimiento de Luca, con comentarios que celebran su familiaridad y dedicación como madre.