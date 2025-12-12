Los beneficios que garantiza la nueva visa Gold Card para residir en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos lanzó la visa Gold Card, un nuevo programa de residencia permanente dirigido a extranjeros que inviertan al menos un millón de dólares en el país, así como a corporaciones que aporten dos millones de dólares por cada empleado extranjero.



La medida marca un cambio relevante en la política migratoria y de inversión, con el objetivo de atraer capital y talento internacional. Impulsada por la administración de Donald Trump, busca transformar la obtención de la residencia en una fuente directa de ingresos para el Tesoro federal y posicionar a Estados Unidos como un destino preferente para inversores globales.

Características principales de la visa Gold Card



La Gold Card permite a solicitantes individuales acceder a la residencia permanente —la conocida green card— a cambio de USD 1.000.000, mientras que las compañías deben aportar el doble por cada trabajador extranjero que deseen incorporar.



El proceso de solicitud se realiza directamente ante el Departamento de Comercio e incluye una tarifa administrativa de USD 15.000 para cubrir los costos de verificación y control de antecedentes, según explicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en declaraciones recogidas por medios locales.



Los postulantes deben someterse a un proceso de aprobación por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, y cumplir con las mismas obligaciones fiscales internacionales que los residentes y ciudadanos estadounidenses. La previsión inicial del gobierno es otorgar unas 80.000 Gold Card en la primera fase del programa, según Lutnick.

Ventajas frente a programas anteriores

La Gold Card reemplaza a las visas EB-1 y EB-2, que hasta ahora estaban dirigidas a personas con habilidades excepcionales o logros destacados, pero exigían la creación de empleo y otros requisitos adicionales.

El nuevo programa elimina la obligación de generar un número mínimo de puestos de trabajo y simplifica los trámites administrativos, facilitando el acceso a la residencia permanente para inversores y empresas.

Donald Trump destacó que la Gold Card es “básicamente una green card pero mucho mejor. Mucho más poderosa, un camino mucho más sólido”.

El presidente subrayó que la iniciativa responde a las demandas de empresas que buscan retener a graduados destacados de universidades estadounidenses, quienes hasta ahora enfrentaban obstáculos para permanecer en el país.

Beneficios para inversores y empresas

El acceso a la residencia permanente y la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense son dos de los principales atractivos de la Gold Card para inversores extranjeros, destacaron Trump y Lutnick.

Las corporaciones internacionales también se benefician, ya que pueden solicitar múltiples tarjetas para empleados clave. Cada una se asigna a un individuo.

Trump afirmó que “las compañías tecnológicas estarán muy satisfechas. Podremos retener personas altamente productivas y, en muchos casos, estas empresas pagarán sumas muy elevadas y estarán conformes con ello”.

Lutnick añadió que el programa busca atraer a “los mejores” y que, a diferencia de los titulares de green card actuales, los nuevos residentes contribuirán con mayores ingresos al país.

Impacto económico y recaudación esperada

El gobierno estadounidense prevé que la recaudación por la Gold Card supere los USD 100.000 millones en poco tiempo, según estimaciones difundidas por medios locales y declaraciones oficiales.

Todos los fondos recaudados se destinarán al Tesoro Federal, con el objetivo de financiar la reducción de impuestos, iniciativas de crecimiento económico y el abatimiento de la deuda pública.

Trump aseguró que el dinero ingresará en una cuenta gestionada por el Departamento del Tesoro, “donde podemos hacer cosas positivas para el país”, auguró.

Controles y requisitos adicionales

El proceso de solicitud de la Gold Card incluye controles estrictos de antecedentes y calificaciones, gestionados por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, según detalló Lutnick.

Además de la inversión mínima, los solicitantes deben abonar una tarifa administrativa de USD 15.000. Los titulares de la Gold Card estarán sujetos a las mismas obligaciones fiscales internacionales que los residentes y ciudadanos estadounidenses, lo que implica declarar y tributar por sus ingresos globales.

Perspectivas y próximos pasos

La Casa Blanca evalúa la creación de la Platinum Card, una visa especial para quienes inviertan cinco millones de dólares, que permitiría permanecer hasta 270 días en el país sin obligación de declarar ingresos obtenidos fuera de Estados Unidos.

Este proyecto aún requiere la aprobación del Congreso y ya existe una lista de espera para interesados.

Además, el Ejecutivo federal ha anunciado un aumento de USD 100.000 en las tarifas para solicitantes de la visa H-1B, destinada a trabajadores calificados no inmigrantes.

El gobierno anticipa que, en el corto plazo, la Gold Card se convertirá en el principal modelo de ingreso legal al país para inversores y empresas extranjeras.

Con su implementación, la administración Trump prevé que esta visa se consolide como la vía predominante para la residencia legal de extranjeros con capacidad de inversión, desplazando a las categorías tradicionales y redefiniendo el acceso al mercado estadounidense.

CON INFORMACION DE INFOBAE.