Allanaron un galpón en Turdera y detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas

Allanaron un galpón en Turdera tras el llamado de un vecino sobre movimientos sospechosos.

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, por presunto intento de ocultar pruebas.

Se hallaron cajas con documentación, celulares ocultos, un CPU, cajeros automáticos y cajas fuertes.

La causa investiga presunto lavado de dinero vinculado a Sur Finanzas y clubes del fútbol argentino.

Banfield, fideicomisos asociados y un préstamo de 2 millones de euros forman parte del núcleo investigado.

La Justicia analiza unificar dos causas sobre la financiera por conexidad.

La investigación judicial que tiene en la mira a la financiera Sur Finanzas sumó en las últimas horas un episodio decisivo. Un allanamiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera derivó en el hallazgo de una gran cantidad de documentación vinculada a la empresa y en la detención de su tesorera, Micaela Sánchez, sorprendida por la Policía Federal Argentina (PFA) mientras movía cajas y ocultaba teléfonos celulares. Para el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, esas maniobras constituían un intento por entorpecer la causa, motivo por el cual dispuso su inmediata detención.

El procedimiento se activó tras el llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, un comerciante de 72 años cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguró que había visto días atrás cuatro camionetas ploteadas con el nombre de Sur Finanzas estacionarse frente a un galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 11818. Allí, dijo, observó una seguidilla de viajes en los que se descargaban cajas y diversos objetos, ingresados al inmueble sin siquiera levantar la persiana principal, sino a través de una puerta lateral. “Era evidente que cambiaban cosas de lugar”, relató en su comunicación con la fiscal.

La descripción coincidía con una suerte de mudanza apresurada que, según su testimonio, ocurrió entre 20 y 25 días atrás. Los vehículos —modelo Toyota SW4, según precisó— se movían con rapidez y realizaban varios ingresos en la misma tarde. La información fue trasladada por Incardona al juez Armella, quien encomendó tareas de verificación y, una vez acreditada la ubicación del galpón, ordenó el allanamiento con apoyo del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA.

La escena que encontraron los agentes al llegar reforzó las sospechas iniciales. En la puerta estaba una de las camionetas mencionadas por el vecino y, junto a ella, una mujer cargaba y descargaba cajas: se trataba de Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas. En el interior del vehículo se hallaron documentos y cinco teléfonos celulares ocultos debajo del asiento, lo que para la Justicia podría constituir evidencia sensible en el marco de la pesquisa. Dentro del galpón, en tanto, los policías encontraron numerosas cajas con documentación de la empresa, además de un CPU, cajeros automáticos y cajas fuertes de distintos tamaños.

El operativo incluyó, además, el allanamiento del domicilio personal de Sánchez y un local de computación, en busca de posibles soportes digitales o elementos que complementen la evidencia recolectada. Al cierre del procedimiento, los agentes continuaban con el inventario de lo hallado, un proceso clave para determinar el volumen y la relevancia de la documentación incautada.

El caso se inscribe dentro de una investigación más amplia que examina presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a Sur Finanzas y a diferentes instituciones del fútbol argentino. Esta semana ya se habían ordenado 33 allanamientos en sedes de la AFA, clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de Ezeiza y la Superliga Argentina de Fútbol. La hipótesis de los investigadores es que Sur Finanzas actuaba como intermediaria en operaciones financieras que involucraban a los clubes, y que parte de esos movimientos podrían haber servido para colocar fondos ilícitos.

Armella subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, donde se analiza particularmente la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos provenientes de un préstamo de dos millones de euros otorgado por Auriga League S.A., dinero que nunca fue devuelto. En esa trama también aparecen el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y otras estructuras jurídicas que, según la fiscal Incardona, serían parte de un mecanismo para canalizar fondos irregulares mediante Sur Finanzas.

En paralelo, otra causa iniciada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA) también tiene como centro a la financiera, aunque se encuentra en el juzgado de Federico Villena. La fiscalía solicitó unificar ambos expedientes por conexidad, un pedido que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.

El episodio de Turdera, con el hallazgo de documentación sensible y la detención de la tesorera, representa hasta ahora uno de los movimientos más contundentes en una investigación que no deja de ganar volumen y que mantiene bajo la lupa el vínculo entre estructuras financieras y el entramado institucional del fútbol argentino.