Un descargo que abre más interrogantes que certezas en la causa ANDIS

Spagnuolo negó cualquier vínculo con el presunto sistema de coimas y sostuvo que no participaba en la selección de proveedores ni en procesos técnicos.

Señaló a Gabriel Garbellini como principal responsable operativo del PAC-B y cuestionó que se le atribuya una cadena de mando inexistente.

Su descargo admite implícitamente una posible omisión de control, lo que genera dudas sobre su responsabilidad jerárquica.

Planteó que es ilógico acusarlo de percibir solo cinco millones de pesos en una estructura que supuestamente movía millones de dólares, argumento considerado débil por especialistas.

No negó de forma directa los audios incorporados a la causa, limitándose a cuestionar su validez sin desmentir su contenido.

Ningún imputado lo comprometió directamente, aunque la fiscalía insiste en que su falta de supervisión es clave para sostener la acusación.

El reciente descargo presentado por Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ante el juzgado federal de Sebastián Casanello se convirtió en un documento clave para entender la estrategia defensiva de uno de los funcionarios señalados en la investigación por presuntas coimas en el sistema PAC-B. Tras negarse a declarar de manera oral, Spagnuolo envió un escrito en el que niega haber tenido vínculos con el supuesto esquema de retornos y busca despegarse del funcionamiento interno de los procesos cuestionados. Sin embargo, sus argumentos abrieron más dudas que certezas dentro del ámbito judicial.

En su presentación, Spagnuolo insiste en que no intervenía en la selección de proveedores ni en los aspectos técnicos del programa. Sostiene que esos procedimientos quedaban por completo bajo la órbita de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, encabezada por Gabriel Garbellini, a quien describe como el responsable operativo del sistema. Según el exfuncionario, la fiscalía intenta atribuirle un rol jerárquico directo sobre un área que —según su versión— no dependía funcionalmente de su conducción más allá de la estructura formal del organismo.

La imputación contra Spagnuolo se centra en una supuesta falta de control que habría permitido el despliegue de un mecanismo de recaudación ilegal. Si bien su descargo intenta mostrar que no tenía intervención en las maniobras investigadas, especialistas remarcan que el texto termina reconociendo implícitamente una posible omisión de supervisión. Ese matiz, lejos de fortalecer su defensa, es interpretado como un indicio de que el planteo está más orientado a moderar una eventual pena que a rechazar de manera categórica cualquier nivel de responsabilidad.

Uno de los pasajes más controvertidos del escrito es el argumento que presenta para cuestionar la lógica de su imputación. Spagnuolo señala que, si realmente se tratara de una estructura que “movía millones de dólares”, resultaría absurdo acusarlo de recibir apenas cinco millones de pesos. Para los investigadores, esta formulación no desmiente la existencia de pagos, sino que minimiza la escala económica atribuida a la operación. “Es un razonamiento que puede jugarle en contra”, advierten fuentes judiciales que siguen de cerca el expediente.

El descargo también concentra la atención por su tratamiento de los audios que integran la prueba. Lejos de negar su contenido, Spagnuolo se limita a cuestionar su validez y señala que están descontextualizados. Para los fiscales, esa omisión resulta significativa: entienden que, si realmente los fragmentos fueran apócrifos o ajenos a la investigación, la defensa lo hubiese expresado con mayor firmeza. En cambio, el exdirector de ANDIS optó por un enfoque más prudente, que en los tribunales algunos interpretan como un intento de no comprometer a terceros vinculados a la causa.

Pese a las sospechas, hasta el momento ninguno de los otros imputados que declararon comprometió de manera directa a Spagnuolo. La mayoría de los señalamientos convergen en Garbellini, cuyo rol dentro del programa aparece cada vez más expuesto. Este escenario alimenta el debate sobre cómo funcionaba realmente la cadena de decisiones y qué nivel de supervisión existía en la estructura de la agencia. La fiscalía, sin embargo, insiste en que la falta de control desde la conducción es un elemento suficiente para sostener la acusación contra el exfuncionario.

Con el descargo sobre la mesa, el juzgado de Casanello deberá evaluar si los argumentos alcanzan para despejar las sospechas o si, por el contrario, confirman que el esquema de responsabilidades dentro de ANDIS era más difuso —y potencialmente más permeable— de lo que el exdirector intenta demostrar. Lo cierto es que, lejos de cerrar la discusión, la presentación dejó abiertos nuevos interrogantes y consolidó la idea de que el expediente aún tiene mucho por dilucidar.