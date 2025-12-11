Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026: quién es el rival de La Crema

La Copa Argentina 2026 ha definido su cuadro tras el sorteo realizado en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, estableciendo los cruces de los 32avos de final. En esta edición, equipos de todas las categorías del fútbol nacional participarán en el torneo.

Belgrano se enfrentará a Atlético de Rafaela. Boca Juniors jugará contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que debuta en la competencia. Por su parte, River Plate se volverá a enfrentar con Ciudad Bolívar, campeón del Federal A.