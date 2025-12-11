El árbitro designado para dirigir la final del Clausura entre Racing y Estudiantes

Racing Club y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades, en una esperada final que determinará al campeón del Torneo Clausura 2025. Este miércoles, la Liga Profesional confirmó la terna arbitral que supervisará el encuentro.

El árbitro principal será Nicolás Ramírez, quien ha sido juez en partidos clave, incluyendo el Superclásico entre Boca y River, así como la final de la Copa Argentina. Le acompañarán Héctor Paletta en el VAR, Pablo Dóvalo como cuarto árbitro, y Mariana Duré como quinta árbitra. Hernán Mastrángelo actuará como asistente del VAR.

Rendimiento de Ramírez con Racing

Racing presenta un historial favorable con Ramírez, cosechando 4 victorias, 6 empates y solo 1 derrota bajo su dirección. Sin embargo, el club ha expresado descontento con algunas decisiones polémicas del árbitro, especialmente recordando su actuación en el último clásico ante Independiente.

Desempeño de Ramírez con Estudiantes

En cuanto a Estudiantes, Ramírez ha dirigido al equipo en 12 ocasiones, logrando 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Destacan su participación en la final de la Copa Argentina 2023 y en la definición de la Copa de la Liga 2024.

Terna arbitral confirmada

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinta árbitra: Mariana Duré

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo

La final promete ser un espectáculo emocionante para los aficionados al fútbol argentino.