Sortean los grupos de la Liga Profesional y el cuadro de la Copa Argentina

El fútbol argentino revelará este miércoles el fixture de sus torneos principales, tras una postergación relacionada con el escándalo judicial de la empresa Sur Finanzas. Allanamientos en la sede de la AFA, la Liga Profesional y varios clubes impidieron que el sorteo programado para ayer se llevara a cabo en las oficinas de la Liga en Puerto Madero.

El sorteo se realizará hoy en el predio de Ezeiza. En primer lugar, se definirán los grupos de los torneos de Primera División, y luego se sorteará el cuadro de la Copa Argentina, que será transmitido en vivo por YouTube desde las 12:00.

El fixture marcará el rumbo de los equipos en un año significativo, ya que 2026 será un año Mundial. El Torneo Apertura dará inicio el viernes 23 de enero, y el Clausura comenzará después de la final de la Copa del Mundo, programada para el 24 de julio.

En cuanto a los formatos de los torneos, la Liga Profesional 2026 mantendrá el esquema actual: dos zonas de 15 equipos, seguido de fases de eliminación directa. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs. Este año se incorporarán Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto en lugar de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que descendieron.

La Copa Argentina 2026 contará con 64 equipos: 30 de la Liga Profesional, 15 de Primera Nacional, 10 del Torneo Federal A, 5 de la Primera B Metropolitana y 4 de la Primera C. El torneo, que se jugará a eliminación directa, comenzará en la anteúltima semana de enero con el partido inaugural a cargo del campeón defensor, Independiente Rivadavia.

Los equipos que participan en la Copa Libertadores o Sudamericana tendrán su fixture adaptado y no jugarán la Copa Argentina durante las semanas de competencia internacional.