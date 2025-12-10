Franco Colapinto cierra un año sin puntos en la F1

Franco Colapinto concluyó este domingo su segunda temporada en la Fórmula 1 con un 20° puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi. El cierre de año no fue fácil para el joven piloto argentino de 22 años, quien no logró sumar puntos a lo largo de 2025 debido a las limitaciones del motor del Alpine A525, que posicionó a la escudería en el último lugar del campeonato de constructores.

A pesar de la temporada difícil, Colapinto se muestra optimista y ya mira hacia el futuro. “Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026”, escribió en sus redes sociales tras la carrera, expresando entusiasmo por el cambio de reglamento y el nuevo motor Mercedes que utilizará el equipo francés.

Después del Gran Premio, parte del equipo Alpine permanecerá en Abu Dhabi para realizar pruebas de neumáticos de Pirelli, aunque Colapinto no participará. Su lugar será ocupado por el novato Kush Maini, junto a Pierre Gasly, piloto principal de la escudería.

Colapinto regresará esta semana a la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra, para llevar a cabo análisis finales antes de iniciar la preparación para la próxima temporada. Según el medio argentino Olé, el piloto disfrutará de aproximadamente tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero, antes de regresar al trabajo y comenzar la pretemporada con miras a un automóvil más competitivo.

El nuevo ciclo de Fórmula 1 comenzará oficialmente el 23 de enero en Barcelona con el lanzamiento del Alpine A526. Posteriormente, se realizarán pruebas en el Circuito de Catalunya del 26 al 30 de enero, seguidas de nuevas pruebas en Bahréin en febrero. La temporada 76 de la Fórmula 1 dará inicio en Australia, en el Melbourne Park, del 6 al 8 de marzo.

Con la finalización de un año complicado, Colapinto y Alpine renuevan sus esperanzas para un 2026 que promete ser más alentador para el piloto argentino y sus seguidores.