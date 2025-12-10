Julián Álvarez volvió a ser clave en una jornada repleta de partidazos

Tras una semana de pausa, la UEFA Champions League reanudó su acción con partidos clave en la sexta jornada, donde se definen los clasificados a la próxima ronda.

Los 36 equipos en competencia están jugando un formato de liga, con cada club disputando ocho partidos. Los mejores clasificados avanzan a los octavos de final, mientras que los que no logren ese objetivo deberán competir en playoffs.

Bayern Múnich 3 - 1 Sporting de Lisboa

El Bayern Múnich comenzó la jornada con una convincente victoria sobre el Sporting de Lisboa, derrotando a los portugueses 3-1. A pesar de un autogol de Joshua Kimmich, los alemanes se recuperaron rápidamente. Los goles de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah aseguraron la victoria, permitiendo que el Bayern alcanzara el primer puesto, empatado con el Arsenal.

Atlético Madrid 3 - 2 PSV

El Atlético de Madrid se impuso 3-2 al PSV Eindhoven en un emocionante encuentro que contó con cinco jugadores argentinos en el campo. Guus Til anotó para los neerlandeses, pero el Colchonero, liderado por un gol de Julián Álvarez, reaccionó con tres tantos. A pesar de un gol del PSV en los minutos finales, el Atlético se quedó con los tres puntos, subiendo al séptimo lugar.

Inter 0 - 1 Liverpool

El esperado choque entre el Inter de Milán y el Liverpool terminó con una sorpresiva victoria para los Reds por 1-0. El partido se decidió en el minuto 87, cuando Dominik Szoboszlai anotó un penalti tras una polémica decisión del árbitro.

Atalanta 2 - 1 Chelsea

En un resultado inesperado, la Atalanta sorprendió al Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, al ganar 2-1. A pesar de un gol inicial de Joao Pedro para los ingleses, los italianos respondieron en la segunda mitad con anotaciones de Gianluca Scamacca y Charles De Ketelaere.

Barcelona 2 - 1 Frankfurt

El partido entre Barcelona y Frankfurt, emocionante por su historia reciente, culminó con una victoria 2-1 a favor de los catalanes. Después de que Knauff abrió el marcador para el Frankfurt, Jules Koundé anotó un doblete en el segundo tiempo, asegurando tres puntos vitales para el Barcelona, que se encuentra en la lucha por posiciones más altas en la tabla.