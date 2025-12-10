Lionel Messi volvió a romper la MLS

Lionel Messi ha marcado un hito en la Major League Soccer al ser nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2025, convirtiéndose en el primer jugador en recibir el premio Landon Donovan en años consecutivos, tras haberlo ganado en 2024.

Messi tuvo una campaña excepcional, liderando la liga tanto en la temporada regular como en los playoffs. Terminó la temporada como máximo goleador con 29 tantos y líder en asistencias con 19, desempeñando un papel crucial en la conquista del primer título de liga para el Inter Miami. En la final, donde el equipo venció a Vancouver 3-1, Messi asistió a Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, además de realizar una jugada destacada que rápidamente se convirtió en uno de los mejores momentos del año.

La votación para el MVP evidenció su dominio: recibió más del 70% del respaldo total, incluyendo un impresionante 83% de los jugadores, 73% de los cuerpos técnicos y 55% de los medios de comunicación. En total, acumuló 35 goles y 27 asistencias en 34 partidos, estableciendo un récord de 62 participaciones directas en la historia de la MLS.

Más allá de los números, Messi se ha consolidado como un fenómeno tanto dentro como fuera del campo, atrayendo multitudes y liderando las ventas de camisetas. Su presencia también ha estado marcada por polémicas, desde su ausencia en el All Star Game hasta roces con rivales y una sanción que generó controversia.

Mientras otros jugadores como Evander, Dreyer y Bouanga también brillaron, ninguno alcanzó la consistencia y el impacto decisivo que mostró el capitán argentino. Con este nuevo reconocimiento, Messi se une a Preki como los únicos futbolistas en recibir el MVP en múltiples ocasiones.

A sus 38 años, Messi reafirma su relevancia con actuaciones memorables y sigue siendo el emblema de una liga que ha encontrado en él su figura más icónica, mientras se anticipa más magia por parte del astro argentino.