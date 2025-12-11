Santa Fe creó la figura de policía de Inteligencia: cuáles serán sus tareas

A través del decreto provincial N° 3121/2025, el gobierno de la provincia de Santa Fe creó la figura del “policía de Inteligencia”. Técnicamente, se trata de un subescalafón dentro del Escalafón General del Personal Policial.

Se trata de un avance en lo que dispone la Ley n° 14.246, aprobada a fines de 2023 por la Legislatura provincial con el fin de regular un Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, como lo llamaron.

“Será integrado por personal policial destinado a las funciones de obtención, reunión, análisis y producción de información vinculada a la prevención del delito”, asegura el artículo 1° del decreto publicado este miércoles 10 de diciembre con firma de Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Al mismo tiempo, se instruye al Instituto de Seguridad Pública (Isep) para que en articulación con la Subsecretaría de Inteligencia Criminal diseñe y “elabore un plan de formación integral y entrenamiento en esta materia, a fin de dotar a los recursos humanos que en el futuro integren el subescalafón creado por el presente, de la capacitación específica que la función así lo requiere”.

También se aclara: “Establécese que por el término de 5 años a partir del dictado del presente, podrán formar parte del Subescalafón Inteligencia quienes acrediten la formación específica en la materia lo cual será validado por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Vencido dicho plazo, se deberá certificar para su ingreso las capacitaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior”.

Alcances del perfil

Junto con el decreto, el gobierno publicó en un anexo los detalles de la figura creada, incluyendo los requisitos para postulaciones, capacitación y otras cuestiones vinculadas al nuevo subescalafón.

Sobre los requisitos, el decreto plantea 8 incisos, dentro de lo que se destaca:

“Cursar y finalizar el Programa de Formación Inicial en Inteligencia Criminal o acreditar dictado o acreditar formación específica en la materia validado por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal”, señala el texto oficial.

En el apartado “B”, se sostiene: “No registrar antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, según constancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia o del organismo que la sustituya en el futuro”.

“No estar condenado ni acusado formalmente en un proceso penal por delitos dolosos, debiendo acreditarse mediante informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio Público de la Acusación”, agrega el punto “C”.

Mientras que el inciso “E”, establece: “Presentar las declaraciones juradas patrimoniales previstas por la Ley N° 7089, en los plazos y formas que establezca la autoridad competente, debiendo garantizarse la reserva, confidencialidad y protección de la identidad del declarante, sin perjuicio del control institucional correspondiente”.

Dedicación exclusiva y capacitación

El quinto artículo del anexo se refiere a la dedicación exclusiva del oficial de Inteligencia. “Deberá cumplir funciones bajo régimen de dedicación exclusiva, en virtud de la sensibilidad, reserva y disponibilidad operativa que exige el cumplimiento de sus funciones”, sostiene.

Y agrega: “Queda inhabilitado para desempeñar otras actividades laborales, tanto en el ámbito público como privado, salvo aquellas expresamente autorizadas por el régimen de incompatibilidades vigente para el personal administrativo de la Provincia de Santa Fe, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 20695 y su modificatoria Nº 4973, o por la normativa que en el futuro la sustituya”.

Por último, el artículo 6 establece: “El personal deberá cumplir con programas de capacitación continua en análisis criminal, inteligencia estratégica, metodologías de producción de información, derechos humanos y tecnologías aplicadas. La falta de actualización podrá motivar la baja del subescalafón”.

