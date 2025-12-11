La CGT llevó sus alertas al Senado y crece la tensión por la inminente reforma laboral

La CGT se reunió con senadores kirchneristas ante la inminente llegada de la reforma laboral al Congreso.

El sindicalismo teme un tratamiento exprés desde la Cámara alta apenas el Gobierno envíe el proyecto.

Cristian Jerónimo advirtió que los borradores “quitan derechos” y no generan empleo en un contexto recesivo.

Recalde cuestionó la derogación de la ley de teletrabajo y los cambios en licencias por paternidad.

La conducción cegetista reforzó la defensa de la negociación colectiva frente a la propuesta de negociación por empresa.

El encuentro reunió a dirigentes sindicales y legisladores que advierten que la reforma puede profundizar la informalidad y el desempleo.

El flamante triunvirato que conduce la CGT desembarcó este miércoles en el Senado para reunirse con el interbloque kirchnerista que lidera José Mayans y expresar sus preocupaciones frente a la reforma laboral que el Gobierno aún no envió al Congreso. Aunque la ausencia del proyecto demorará cualquier debate en sesiones extraordinarias, la incertidumbre por un eventual tratamiento acelerado marcó el tono del encuentro. “Parece que va a ser todo rápido”, coincidieron sindicalistas y senadores, ante la posibilidad de que la Casa Rosada avance por la vía exprés una vez que el texto esté terminado.

A la salida de la reunión, uno de los tres secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que los borradores que circulan —a falta de una versión formal— “quitan calidad a los derechos individuales y colectivos” y que, lejos de apuntalar la creación de empleo, “van en sentido contrario”. Para la central obrera, el problema de fondo no es laboral sino económico: una recesión prolongada que, según Jerónimo, se traduce cada día en cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo. En ese contexto, insistió en que la solución no puede pasar por limitar derechos, sino por estimular el diálogo sectorial.

El titular del gremio del vidrio remarcó que cada vez que una actividad o convenio necesitó ser actualizado, el camino fue el acuerdo entre empresarios y trabajadores. “Así hubo crecimiento y se generaron más empleos”, sostuvo, en una línea que apunta a defender la negociación colectiva como herramienta central del modelo sindical argentino.

Durante el encuentro en la oficina de Mayans, la cúpula cegetista —completada por Octavio Argüello (Camioneros) y Jorge Sola (Seguro)— optó por mantener un bajo perfil en la puesta en escena. En las primeras filas apareció, en cambio, Norberto Di Próspero, jefe del gremio de APL y figura con fuerte presencia en el Congreso. Su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel ha transitado meses de tensiones, mientras se espera un decreto de la titular del Senado para resolver un delicado conflicto interno vinculado a personal con larga trayectoria en el Palacio Legislativo.

La discusión política sobre la reforma laboral también estuvo marcada por las posiciones del camporista Mariano Recalde, quien subrayó que el bloque no acompañará ninguna modificación que “perjudique a trabajadores ni a sus organizaciones”. El senador apuntó, además, contra el avance de la negociación individual por empresa que promueve el Gobierno, al considerar que busca “debilitar al movimiento obrero” y erosionar la capacidad de defensa colectiva.

Recalde criticó especialmente la posible derogación de la ley de teletrabajo, norma aprobada durante la pandemia y considerada por el sector como uno de los marcos regulatorios más modernos de los últimos años. Entre los puntos sensibles, el senador mencionó las licencias por paternidad, que el Gobierno pretende modificar permitiendo que parte de la licencia materna sea cedida al padre, en lugar de ampliar el derecho en igualdad. “Así, como están planteadas, son muy difíciles de acompañar”, afirmó.

A la cumbre asistieron también figuras de peso del sindicalismo y el peronismo legislativo: Gerardo Martínez (Construcción), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), las senadoras Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Florencia López, además de la diputada y dirigente judicial Vanesa Siley. Fue esta última quien sostuvo en redes sociales que la propuesta «profundizará la informalidad, el desempleo y la caída de la calidad de vida».

La reunión dejó en claro que, aun sin texto definitivo, la reforma laboral ya se posiciona como uno de los debates más ásperos de la temporada legislativa. Con el oficialismo decidido a avanzar y la CGT alineada con sectores opositores en defensa de la negociación colectiva, la tensión promete dominar la escena parlamentaria apenas el proyecto llegue al Congreso.