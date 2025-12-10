Divorcio inusual: un hombre pacta una cuota mensual para sus gatos

Un tribunal en Estambul ha registrado un acuerdo de divorcio inusual que incluye el pago de manutención para dos gatos. Buğra B. y su exesposa Ezgi B. acordaron que Buğra aportará 10.000 liras turcas (aproximadamente 240 dólares) cada tres meses durante un periodo de hasta diez años para cubrir el mantenimiento de las mascotas, que quedarán bajo la custodia de Ezgi.

Ambos cónyuges, que finalizaron su matrimonio por incompatibilidad, no reclamaron compensaciones económicas ni pensiones alimenticias. Sin embargo, el acuerdo destaca por su inclusión de gatos, un aspecto poco frecuente en el sistema legal turco, donde las obligaciones de manutención se limitan generalmente a hijos o familiares directos.

El documento también estipula que el monto de la manutención se ajustará anualmente según el índice de precios al consumidor del Instituto de Estadísticas de Turquía. Este caso se ha convertido en un punto de discusión en los medios locales, siendo denominado como una "nueva forma de pensión alimenticia", y está promoviendo el debate sobre los derechos de las mascotas en divorcios.

Expertos en derecho familiar sugieren que este acuerdo podría sentar un precedente para futuras separaciones que involucran animales de compañía, alineándose con una tendencia global que reconoce a las mascotas como miembros de la familia con derechos de cuidado y responsabilidad compartida.