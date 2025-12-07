Asegura ser “amigo” de un tiburón: la insólita historia de un buceador

Un buceador de Florida, Jim Abernathy, sostiene que ha sido el mejor amigo de un tiburón tigre de 4.5 metros, llamado Emma, durante casi 23 años. Abernathy conoció a Emma en 2001, al retirarle un anzuelo de la boca, y desde entonces han formado un vínculo especial.

Cada vez que Abernathy se sumerge en Tiger Beach, en las Bahamas, Emma se aproxima y se frota contra él, un comportamiento poco común para un depredador de su tamaño. Este acto de afecto es parte de la misión de Abernathy: cambiar la percepción que se tiene de los tiburones.

"Lo especial de Emma es su tamaño y su naturaleza sorprendente", comentó Abernathy a The Sun. "Son criaturas sensibles, no monstruos temibles". Él compara su interacción con ella con jugar con un perro en el jardín, describiendo la experiencia como divertida y cariñosa.

Desde su primer encuentro, Abernathy ha ayudado a Emma a deshacerse de cinco anzuelos, y asegura que la tiburona lo reconoce incluso cuando cambia de equipo de buceo. A través de señales manuales, Emma ha aprendido a pedir caricias.

“Es difícil describir la conexión que tenemos”, concluyó Abernathy. “Descubrir el lado cariñoso de los tiburones ha sido una de las experiencias más impactantes de mi vida”.