Insólito: una mujer denuncia a su marido por darle más atención al gato que a ella

En un caso inusual, una mujer ha demandado a su esposo en la Corte Superior de Karnataka, India, argumentando que él le presta más atención a su gato que a ella. La demandante sostiene que el tiempo y cuidados que su marido dedica a la mascota han provocado frecuentes discusiones entre la pareja.

Durante la audiencia en Bengaluru, el juez M. Nagaprasanna indicó que la denuncia carecía de acusaciones concretas de crueldad o acoso. La mujer se quejó de que las peleas surgían cuando le confrontaba por el supuesto favoritismo hacia el felino y que, además, el gato la había arañado en varias ocasiones sin que su esposo interviniera.

El magistrado comentó: "La denuncia es una narración de la vida matrimonial, pero el núcleo de la acusación es la disputa sobre un gato". Afirmó que las alegaciones estaban más enfocadas en los desacuerdos conyugales que en incidentes de maltrato.

Finalmente, la Corte decidió archivar el caso contra el esposo y criticó a la mujer por presentar una denuncia considerada frívola, advirtiendo que tales casos contribuyen a la congestión del sistema judicial.