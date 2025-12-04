Mársico se defendió y mandó a los remiseros a que hablen con Viotti

El Presidente del Concejo habló con los remiseros, se defendió y les sugirió que hablen con Viotti; casi se podría decir que "lo mandó al frente". En todo momento, les explicó que el Concejo no puede hacer nada porque no tiene poder de policía para realizar controles y garantizar que todos tengan las mismas reglas de juego. "Pídanle una reunión al Ejecutivo, ellos son los responsables", dijo Mársico.