El comentario que habría hecho Laurita Fernández sobre Nico Occhiato y enfureció a Flor Jazmín Peña

La portada de personajes del año de la revista Gente ha desatado controversia al involucrar a tres famosos en un escándalo. Yanina Latorre, una de las celebridades invitadas, reveló en el programa "Sálvese quien pueda" (América) que Laurita Fernández hizo un comentario inapropiado sobre Nico Occhiato, el cual llegó a oídos de Flor Jazmín Peña.

Durante la transmisión, Latorre comentó que Peña mostró signos de celos y sugirió que su incomodidad estaba relacionada con la interacción entre Fernández, quien se presentó con un look llamativo, y Occhiato. “Ella mencionó: ‘Acaba de pasar algo’ y ‘hay cada una’. Claramente le molestó un comentario que Laurita hizo sobre Nico”, explicó la conductora.

Además, Latorre insinuó que Wanda Nara también intentó seducir a Occhiato. “No estoy segura si Wanda lo hizo intencionadamente, pero Flor estaba notoriamente atenta a la situación”, añadió. La conductora finalizó señalando que, a pesar de la belleza de Occhiato, es importante mantener la calma ante estas situaciones.