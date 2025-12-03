Wanda Nara contó que Sebastián Yatra intentó tener una cita con ella

En medio de la actual temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara reveló que tuvo un acercamiento con el cantante colombiano Sebastián Yatra, un tema que había circulado anteriormente sin confirmación.

Durante una de las grabaciones, mientras sus compañeros bromeaban sobre la buena química entre Evangelina Anderson, quien está soltera, y Yatra, Wanda se vinculó a la conversación. El cantante había participado en el programa, lo que llevó a que se mencionara un posible encuentro entre él y Anderson.

“Hoy no la juzguen porque cocinar con Yatra delante no es tan fácil”, comentó Wanda. Germán Martitegui, jurado del programa, agregó: “Nunca te vi tan alborotada”. Evangelina, visiblemente incómoda, desestimó las bromas, aunque Wanda continuó explicando que Maxi López, exfutbolista y compañero de Wanda, había intentado presentarla a Yatra.

A pesar de que Evangelina afirmó que estar soltera no implicaba estar disponible, Martitegui bromeó sobre qué pasaría si Yatra la invitara a salir. “Le digo que no”, respondió ella con firmeza.

La conversación se desvió hacia rumores sobre la vida amorosa de Wanda. Un comentario de Evangelina llevó a la revelación de que Yatra había contactado a Wanda en el pasado. “A mí Yatra ya me llamó”, declaró, causando sorpresa en el estudio. Wanda detalló que durante un viaje a Brasil en 2023, Yatra le había enviado un collar, aunque sus caminos no se cruzaron completamente. Maxi López corroboró esta historia, recordando el encuentro en Río de Janeiro durante los carnavales.