Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron a su hijo, Isidro, a través de un emotivo video en redes sociales. En una publicación de Instagram, la pareja expresó su alegría: “¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito!”.

Marengo detalló que Isidro Fort Marengo nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 a.m. y pesó 2.480 kg. Asimismo, agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante este momento especial: “Siempre me sentí muy acompañada y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico”.

La madre también reconoció al equipo médico que la asistió, destacando al obstetra Dr. Alejandro Falco y a otros profesionales. “Son enormes”, aseguró.

La publicación generó una avalancha de mensajes de cariño de sus millones de seguidores, quienes felicitaron a la familia con comentarios como “¡Todas las bendiciones Ro y Edu! ¡Bienvenido Isidro hermoso!” y “Vas a ser la mejor mamá”.